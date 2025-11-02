Durante la competencia, familiares y amigos de los participantes disfrutaron del agradable clima y de la espectacular vista al mar, en un ambiente lleno de entusiasmo y buenas vibras que acompañó la llegada de cada competidor a la meta.

Con gran éxito concluyó el Serial de Cruce de Bahía 2025, evento que reunió a alrededor de 300 participantes en una verdadera fiesta deportiva llena de emoción y convivencia este domingo.

En punto de las 07:00 horas los competidores en la distancia de cinco kilómetros iniciaron la ruta al sumergirse en las aguas abiertas del Mar de Cortés, para luego nadadores de las categorías de 2.5 y un kilómetro, seguidos por los de 300 metros, partieron desde los muelles de la Marina San Carlos para disfrutar de la experiencia deportiva de este año.

En la categoría varonil de cinco kilómetros, el primer lugar fue para Ángel Jonathan Gómez Pérez con un tiempo de 01:15:05; en segundo sitio se colocó Jorge Porchas con 01:19:35, y en tercero, César Trasviña con 01:20:43.

Mientras que en la rama femenil, las ganadoras absolutas fueron Lorena Montalvo Rodríguez en primer lugar con un tiempo de 01:26:44, Paulet Saltijeral en segundo con 01:32:50 y Rosana María Gómez en tercero con 01:40:57, todas recibieron medalla y reconocimiento de los asistentes.

En la distancia de 2.5 kilómetros varonil, los ganadores fueron Luis Rivera, primer lugar con un tiempo de 38:38.6, Mario Santos Becerril, segundo lugar con 44:00.4, y Raúl Flores Mejía, tercer lugar con 44:34.6. En la rama femenil, Susan Dawson obtuvo el primer sitio con 42:13.9, seguida por Aeme Adanary Anaya con 42:25.9 y Natalia Santos con 44:00.4. en tercer lugar.

En la distancia de un kilómetro, los ganadores varoniles fueron Diego Verduzco en primer lugar, Pedro Verduzco en segundo y José Antonio Valenzuela en tercero. En la rama femenil, el primer lugar fue para Eva Luna Figueroa Chávez, el segundo para Rosa Edith Barrón Barceló y el tercero para Ana Cristina Román.

Héctor Zaragoza, organizador del evento, destacó que este año el evento deportivo concluyó con gran entusiasmo, tras una temporada llena de esfuerzo y pasión por el nado en aguas abiertas. Este año se realizaron tres competencias formando un serial de nado que dejó momentos inolvidables para atletas y asistentes.

Agradeció a los nadadores, voluntarios y patrocinadores, entre ellos E Media y Expreso, por su respaldo para lograr un evento de alto nivel deportivo que celebró el deporte, la naturaleza y la sana convivencia familiar, finalizó.