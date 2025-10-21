El programa forma parte de los esfuerzos de las autoridades federales y estatales para impulsar la producción de carne de alta calidad destinada tanto al consumo interno como a la exportación.

El Programa de Producción de Carne de Alta Calidad alcanzó en Sonora la meta mil sementales solicitados por productoras y productores en la entidad, desde su arranque oficial el pasado 11 de septiembre en los corrales Terrasol de Hermosillo.

Dicho programa forma parte de los esfuerzos de las autoridades federales y estatales para impulsar la producción de carne de alta calidad destinada tanto al consumo interno como a la exportación.

Juan Manuel González Alvarado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, destacó la gran participación del sector ganadero, mismo que agotó el registro de sementales en tiempo y forma.

Avanza componente de Engorda Bovina

La Sader en Sonora adelantó que la Engorda Bovina avanza a buen ritmo y próximamente se darán a conocer los primeros resultados de su implementación.

Con ello, dice la Secretaría, se reafirma el compromiso del Gobierno de México con la soberanía alimentaria y el bienestar del sector ganadero nacional.

El programa fue anunciado hace unos meses por la presidente de México Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), tras el cierre fronterizo a la exportación de ganado por el brote de gusano barrenador.

En su gira por Sonora, la presidenta Sheinbaum dijo que se busca apoyar a las y los ganaderos, con entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería, con una inversión de 831 millones de pesos,