Las metas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) contemplan a Sonora y al municipio de Cajeme para regularización y entrega de escrituras, así como entrega de viviendas para personas o familias de escasos recursos con 20 mil 356 escrituras en Sonora y a Cajeme como uno de los 51 municipios que recibirán viviendas hasta el cierre de año.

La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel y su equipo dieron a conocer que tienen un total de 10 mil 274 escrituras entregadas y 9 mil 967 en proceso de entrega, más 548 mil 689 regularizaciones iniciadas, para superar las 20 mil en lo que va de esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa matutina de este lunes.

De las regularizaciones iniciadas 20 mil 356 son de Sonora. Mencionaron que la meta sexenal es de 700 mil y en lo que va de la administración actual llevan 700 mil 476 regularizaciones.

Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras de la Conavi, dijo que en la primera etapa de registro de solicitantes del programa de viviendas 20 entidades federativas están contempladas y 51 municipios, entre los que se encuentra Cajeme, para 20 mil 999 acciones de vivienda a nivel nacional.

El total de solicitudes recabadas en 58 módulos, fueron 61 mil 60, de las cuales corresponden a 48 mil 607 mujeres y 12 mil 453 hombres.

La Conavi tiene registrados 303 predios para el desarrollo de vivienda, 866 hectáreas y 112 mil 824 viviendas, en 32 entidades federativas, de las cuales se encuentra Sonora con 7 predios , 62.30 hectáreas y 6 mil 545 viviendas.

La meta para el cierre de este año, es decir diciembre del 2025, es de 266 predios para el desarrollo de vivienda, 700 hectáreas, 86 mil 30 viviendas, 32 estados y 266 municipios. El total de viviendas de la meta serán entregadas en 3 paquetes.

Autorización de recursos y contratos firmados por paquete: