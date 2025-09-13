Rodolfo Castro, delegado de Conagua Sonora, indicó que para el 30 de septiembre se definirá el plan de siembras estatal.

El delegado de Conagua Sonora, Rodolfo Castro, informó que para el 30 de septiembre se tendrá un panorama integral del plan de siembras para todo el estado, tras dos años marcados por la sequía.

En entrevista tras finalizar el Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo, Castro señaló que el sistema de presas en Sonora registra 25 a 30 por ciento más agua que en la misma fecha del año pasado, lo que representa un mejor panorama para la captación de agua y para la planeación agrícola.

“ El agua de los pozos combinada con el agua de las presas nos permitiría un buen panorama en su plan de siembras. Con estas lluvias se benefician los mantos acuíferos y hay una recuperación, y esto es una buena noticia ”, explicó el delegado.

Plan integral de siembras a finales de septiembre

Aunque la situación es positiva, aún faltan algunas semanas de lluvia para completar la captación. Por ello, Conagua Sonora esperará hasta finales de septiembre para definir un plan de siembras integral que permita optimizar el uso del agua disponible y mitigar los efectos de la sequía que ha afectado al estado en los últimos dos años.