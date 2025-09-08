El pasado domingo dos personas que se encontraban en una lancha inflable fueron sorprendidas por la fuerte corriente de la Presa de la Colonia Morelos. Una de ellas fue rescatada con vida, mientras que otra fue reportada como desaparecida y localizada este lunes.

La tarde del domingo se registró un incidente en la Presa de la Colonia Morelos en Agua Prieta, Sonora, donde dos personas fueron arrastradas por la corriente mientras se encontraba en una lancha inflable.

Afortunadamente, la persona que quedó en calidad de desaparecida ya fue localizada sana y salva, confirmó el titular de Protección Civil Municipal de Agua Prieta, Judas Barceló.

"Después del incidente, se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a la persona desaparecida. Las autoridades y voluntarios trabajaron juntos hasta encontrar al joven, mismo que ya fue rescatado con vida y se encontraba en un rancho" , detalló el encargado de PCM.

Antes de ser confirmada oficialmente la información, los ciudadanos aseguraron que se encontraba sana y salva.

La persona fue localizada sana y salva, desencadenando un desenlace feliz para la comunidad de Agua Prieta, que se había movilizado para apoyar la búsqueda. La localización de la persona permitiría a las autoridades cerrar el caso y proporcionar tranquilidad a los familiares y amigos.