Recomendaciones de la Condusef para el próximo Buen Fin

La Comisión Nacional Para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ofrece a la comunidad una serie consejos para eficientar el gesto y el uso de efectivo y tarjetas de crédito durante el programa de "El Buen Fin".

La primera recomendación que ofrece la dependencia federal, a través de su sitio web y redes sociales, es el realizar un presupuesto familiar de manera previa a la realización de compras, y así poder definir cuáles son los productos en que en realidad deben ser comprados.

Destinar un porcentaje del aguinaldo al ahorro permitirá a las familias contar con recursos para hacer frente imprevistos o bien comprar algo necesario para el próximo año.

Otra recomendación que se hace a los consumidores es conocer su capacidad de pago, esto para no verse en una situación de no poder cumplir con los pagos mensuales de las compras realizadas, para lo cual se recomienda no comprometer más del 30 por ciento de los ingresos familiares.

Hacer una verificación a los precios anunciados, de tal manera que se pueda comprobar que su precios estén efectivamente rebajados.

Respecto a las compras con las promociones a meses sin intereses, la Condusef pide a los ciudadanos adquirir bienes duraderos, cuyos beneficios se prolonguen mucho más allá del plazo de la deuda a saldar.

Además, no debe olvidarse que al no saldar las deudas en los plazos establecidos el esquema meses sin intereses, esta se convierte en deuda común, la cual como consecuencia genera intereses.

Verificar que la promoción adquirida se haga válida al momento de firmar los vouchers, que el importe sea correcto.

También guardar los vouchers para cualquier aclaración y revisar el estado de cuenta en diciembre para verificar que las transacciones se hayan registrado de una manera adecuada.