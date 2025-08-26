La Coordinación Estatal de Protección Civil dijo que el Gobierno de Sonora tiene inscritos 495 inmuebles con 41 mil 653 personas que participarán en el simulacro y se realizará en el supuesto de que impacte un huracán en Empalme. En esta edición se contará con alerta enviada por telefonías

El próximo 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional en el estado para preparar evacuaciones en caso de impacto de huracán en el municipio de Empalme. Mientras que a nivel nacional es para alertar en caso de sismo de magnitud 8.1.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador Estatal de Protección Civil invitó a toda la población a ingresar al portal para registrar su participación en el Segundo Simulacro Nacional 2025.

En una publicación de la cuenta oficial de Facebook la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que el Gobierno de Sonora ya tiene 495 inmuebles que se han registrado para el simulacro nacional, con 41 mil 653 personas.

“En esta edición se enviará alerta a los teléfonos celulares de la población que invitará a desalojar con orden y tranquilidad el inmueble en el que se encuentren” indican en el comunicado.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dijo que “el alertamiento vía celular representa un avance importante en la materia al facilitar el uso de esta herramienta en situaciones de emergencia y especificó el texto que llegará a los teléfonos”.









Se pueden registrar en esta dirección de URL https://preparados.gob.mx/

Este es el mensaje de alerta que llegará a la población:

“ESTO ES UN SIMULACRO este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. ESTO ES UN SIMULACRO”.

¿Cómo funcionará esta alerta?





Para recibirlo la y los usuarios deberán ingresar a la configuración de su teléfono celular, localizar el apartado de ajustes y habilitar la opción que permite la recepción de alertas de su proveedor de servicios. Aunque el usuario de telefonía celular no cuente con saldo o esté desconectado de una red Wi-Fi la alerta que incluirá sonido y texto llegará de forma masiva a la población de Sonora y en todo el país. Si el teléfono está en silencio, con la pantalla bloqueada o en uso, el mensaje de alertamiento aparecerá de manera directa permitiendo que las personas se dirijan a las zonas de seguridad durante el ejercicio.











