La responsable estatal de vigilancia epidemiológica en Sonora, Ana Patricia Inukai, explicó en entrevista cómo identificar un golpe de calor y qué hacer para prevenirlo.

Con temperaturas extremas que superan los 45 grados en algunas regiones de Sonora, las autoridades de salud advierten sobre el riesgo creciente de golpe de calor, un padecimiento potencialmente mortal que ya ha dejado 14 personas fallecidas en el estado este verano.

En entrevista para el noticiero EXPRESO 24/7, Ana Patricia Inukai Márquez, responsable estatal de vigilancia epidemiológica de daños por calor, compartió las principales medidas preventivas, formas de identificación y protocolos de atención en caso de emergencia.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Ingiere al menos 2 litros de agua al día, incluso si no sientes sed. Usa bloqueador solar, ropa ligera, de manga larga y de colores claros. Lleva sombrero o sombrilla cuando estés en exteriores. Evita exponerte al sol entre las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. Si trabajas al aire libre, haz pausas frecuentes a la sombra y mantente hidratado. Considera tomar sales de rehidratación oral si tienes exposición prolongada. Presta especial atención a adultos mayores, niños, personas en situación de calle y jornaleros agrícolas, los grupos más vulnerables.

¿Cómo identificar un golpe de calor?

Los síntomas más comunes incluyen:

Confusión o desorientación

Temperatura corporal superior a 40 °C

Piel enrojecida y caliente

Pulso acelerado

Falta de respuesta o desmayo

“Una persona con golpe de calor puede no darse cuenta de lo que le pasa y no podrá pedir ayuda. Por eso es fundamental que quienes están alrededor sepan actuar”, advirtió Inukai.

¿Qué hacer si alguien presenta estos síntomas?

Llama al 911 inmediatamente. Traslada a la persona a la sombra o a un lugar fresco. Retira ropa innecesaria. Enfría el cuerpo con agua, paños húmedos o ventilación, sobre todo en:





Nuca

Axilas

Ingles

No le des líquidos si está inconsciente. Espera asistencia médica, ya que se requiere tratamiento hospitalario.

Casos y defunciones en Sonora

Hasta la semana epidemiológica 30, se han reportado:

177 casos por afectaciones relacionadas al calor

14 defunciones: 13 por golpe de calor y 1 por deshidratación

Todas las víctimas eran hombres, en su mayoría adultos mayores que vivían solos o jornaleros sin acceso a sombra ni hidratación adecuada