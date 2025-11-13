El Comisario en Jefe de Seguridad Pública Municipal de Nogales, Samuel Humberto Mendoza, desmintió versiones sobre presuntas bajas o suspensiones de agentes y aseguró que la corporación, por el contrario, mantiene abiertas 30 plazas para nuevo personal.

El Comisario en Jefe de la Seguridad Pública Municipal de Nogales, Samuel Humberto Mendoza, desmintió los rumores que circulan sobre presuntas bajas o suspensiones de policías en la corporación, y aseguró que la institución mantiene abiertos procesos de reclutamiento para cubrir nuevas plazas.

En declaración a eMedia, Mendoza fue enfático al señalar que las versiones que apuntan a despidos de elementos no corresponden a la realidad de la corporación.

“Queremos aclarar que no hemos dado de baja ni suspendido a ningún elemento policiaco”, sostuvo, al tiempo que informó que actualmente cuentan con una vacante de 30 plazas para seguir incorporando personal operativo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El jefe policiaco destacó que la capacitación permanente es uno de los ejes de trabajo de la corporación en Nogales.

¿Cómo se está fortaleciendo la seguridad en Nogales?

“Seguimos capacitando a todos los elementos que se encuentran en las policiacas aquí en la ciudad de Nogales”, afirmó, al recalcar que las jornadas de actualización se realizan con el objetivo de fortalecer el desempeño de los agentes en calle y la atención a la ciudadanía.

Mendoza llamó a la población a no dejarse llevar por rumores difundidos en redes sociales y a confiar en la información oficial de la corporación.

“Queremos que la gente sepa que estamos trabajando para mejorar la seguridad en Nogales y que nuestros elementos están capacitados y comprometidos con la comunidad”, declaró.

La postura del Comisario en Jefe busca aclarar la situación frente a las especulaciones que se han generado en plataformas digitales y algunos espacios informales, y reafirmar que la Seguridad Pública Municipal de Nogales continúa operando con normalidad, enfocada en mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad.