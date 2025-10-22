Lucia, quien radica desde hace 25 años en Navojoa, indica que cuando la vendimia se empieza a componer es “a última hora” o bien cuando en las escuelas empiezan a pedir la caracterización de catrines y catrinas.

A casi nada de las próximas fiestas por el Día de Muertos y Halloween, el centro de la Ciudad de Navojoa se prepara para recibir a sus clientes y aunque la víspera está casi encima, locatarios del Mercado Municipal mencionan que las ventas están tranquilas.

Lucia, quien radica desde hace 25 años (pocos más, menos), indica que cuando la vendimia se empieza a componer es “a última hora” o bien cuando en las escuelas empiezan a pedir la caracterización de catrines y catrinas para la conmemoración del día, las cuales piensa que inician a partir de este fin de semana o se ponen fuertes del próximo lunes 27 ya que la festividad está encima.

Posterior a la búsqueda de vestuarios de catrines, inician con los disfraces de Halloween, es por ello que se preparan con ambos estilos en diferentes diseños para sus clientes.

La Mercería Lucía, ubicado dentro del Mercado de Navojoa, se dedica a la venta de disfraces durante todo el año, puedes encontrar para el mes de la independencia, primavera, navidad y otras caracterizaciones. Así como artículos de mercería, estambre, hilo, agujas etc.

A pesar de tener más de dos décadas en su local, comenta que el lugar sigue siendo el mismo, con sus visitas concurridas y otros días más tranquilos. La diferencia que es cada vez hay más competencia y aunque todos están para ayudarse, existen vecinos comerciantes que no son tan amigables.

Para Lucía, lo más importante es la calidad, por esto, busca el término medio para sus consumidores, algo bonito, bueno y a precio accesible. Cuenta con piezas que van entre los 300, 400 y 500 pesos así como otros en menor precio.

“Yo busco, no liase que sea un poquito más caro pero que sea mejor calidad, tampoco me voy a lo que sea muy caro porque hay trajes que cuestan mil y feria pero no los van a pagar ¿para qué los traigo? Entonces que sea un término medio que se vea bonito” .

Todos sus trajes son realizados a través de la compra nacional, salvo algunos casos especiales en los que ella tienen que hacer alguno con sus propias manos.