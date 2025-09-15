Cecilia Delgado, de Madres Buscadoras por la Paz, señaló que aunque la mayoría de colectivos apoyaba a Javier Díaz, aceptan la designación de Marta Lidia Pérez Gumecindo como Comisionada Nacional de Búsqueda y esperan que trabaje con todas las familias del país.

Tras la designación de Marta Lidia Pérez Gumecindo como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda, colectivos de familiares de desaparecidos manifestaron su expectativa de que la funcionaria atienda a todas las familias del país.

En entrevista con Expreso 24/7, Cecilia Delgado, integrante de Madres Buscadoras por la Paz, reconoció que la mayoría de los colectivos en Sonora respaldaba a Javier Díaz, excomisionado estatal, pero subrayó que Marta Lidia tiene trayectoria y el apoyo de grupos en otras entidades.

“Ya no hay marcha atrás, vamos a esperar a que haga un buen trabajo para las familias, porque para eso existe la Comisión Nacional”, comentó.

Delgado explicó que, en su experiencia, los colectivos de Sonora han trabajado más de cerca con la Comisión Estatal de Búsqueda y que, en la práctica, la Comisión Nacional ha tenido poca presencia en la entidad.

“Con ellos o sin ellos, seguimos trabajando. Aquí la Comisión Estatal ha hecho un buen trabajo y con ellos hacemos equipo. Lo importante es que la Comisión Nacional respalde a los colectivos de todo el país”, señaló.

Expectativas de transparencia

Sobre el proceso de designación, Delgado dijo que esperan que haya sido transparente y basado en el perfil profesional de la nueva titular. “Queremos que sea por su trayectoria y compromiso con las familias, no por otros intereses”, expresó.

La representante del colectivo también informó sobre los más recientes resultados de búsqueda en Hermosillo. Detalló que el pasado viernes localizaron restos de una persona en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas y Campillo, mientras que el lunes y martes anteriores realizaron búsquedas positivas.

“Gracias a Dios van a regresar a casa, no como quisiéramos, pero van a regresar”, expresó.