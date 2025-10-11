Se activaron albergues temporales y se mantiene monitoreo constante para proteger a la población.

Integrantes del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) se encuentran en alerta preventiva ante el pronóstico de intensas lluvias para este fin de semana en Guaymas y la zona rural del valle, podrían registrar acumulaciones de hasta 75 milímetros de precipitación.

Reunión de coordinación ante fenómenos meteorológicos

Autoridades municipales y representantes de las distintas dependencias que conforman el comité de operaciones se reunieron para evaluar el estado de fuerza de las instituciones y establecer estrategias de respuestas ante el paso del fenómeno meteorológicos de Priscila y acercamiento de Raymond.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, José Ángel Burruel Mariscal, informó el objetivo principal de la reunión es mantener monitoreo constante de los sistemas climáticos, para brindar información oportuna a la ciudadanía y garantizar seguridad a las familias guaymenses.

Pronóstico y medidas preventivas

De acuerdo con los reportes de monitoreo, hasta el momento no se prevén afectaciones mayores para el municipio, sin embargo lluvias más intensas en Ciudad Obregón y Navojoa.

En Guaymas, el pronóstico indica precipitaciones de entre 25 y 75 milímetros durante los próximos tres días, principalmente en las comunidades del valle. Como parte de las medidas preventivas, se activaron albergues temporales en el puerto y área rural en caso que se requiera brindar resguardo a la población, finalizó.