Protección Civil prevé ambiente estable por anticiclón; la corriente en chorro subtropical podría generar nublados y lluvias ligeras en municipios del sur.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que un sistema anticiclónico en niveles medios mantiene condiciones estables con cielos mayormente despejados en Sonora; sin embargo, la corriente en chorro subtropical aportará humedad al sur, con nublados y probabilidad de lluvias ligeras. En la región montañosa se esperan amaneceres fríos de cinco (5) a quince (15) °C.

En Hermosillo: mínima de 19 °C, humedad 85 %, máxima de 35 °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de treinta (30) km/h; despejado y 0 % de lluvia.

Ciudad Obregón: mínima 21 °C, humedad 95 %, máxima 33 °C; viento de diez (10) km/h y rachas de treinta (30) km/h; despejado y 0 % de lluvia.

Nogales: mínima 8 °C, máxima 28 °C; viento de diez (10) km/h y rachas de cincuenta (50) km/h; despejado y 0 % de lluvia.

San Luis Río Colorado: mínima 16 °C, máxima 33 °C; rachas de cuarenta (40) km/h; despejado y 0 % de lluvia.

Navojoa: mínima 20 °C, humedad 95 %, máxima 36 °C; rachas de treinta (30) km/h; mayormente despejado y 0 % de lluvia.

Agua Prieta: mínima 8 °C, máxima 29 °C; rachas de cincuenta (50) km/h; despejado y 0 % de lluvia.

Guaymas: mínima 21 °C, humedad 95 %, máxima 29 °C; rachas de cuarenta (40) km/h; intervalos nubosos y 20 % de probabilidad de lluvia.

Las rachas en el noroeste y la frontera pueden reducir la visibilidad en tramos carreteros y levantar polvo; en el sur, chubascos aislados podrían afectar tránsito urbano y actividades al aire libre. En sierra, mañanas frías demandan abrigo para población vulnerable.

Autoridades recomiendan hidratarse en valles con máximas cálidas, asegurar objetos sueltos ante rachas, conducir con precaución en zonas con polvo y considerar paraguas/capucha en municipios del sur.







