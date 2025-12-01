La Coordinación Estatal de Protección Civil pronostica cielos nublados y lloviznas en el sur de la entidad para este lunes; sin embargo, alerta sobre el ingreso de un nuevo sistema frontal el día 4 de diciembre que provocará un marcado descenso térmico.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió el pronóstico meteorológico para este lunes 1 de diciembre de 2025. El análisis, fundamentado en la información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, advierte sobre condiciones variables que incluyen lluvias aisladas hoy y un cambio drástico hacia la segunda mitad de la semana.

Para la jornada actual, la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, sumada a la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generará cielos parcialmente nublados. Estas condiciones favorecen la probabilidad de lluvias aisladas, focalizándose principalmente sobre el sur de Sonora.

El reporte indica que se mantendrá un ambiente muy frío durante el amanecer, especialmente en las zonas oriente y norte del estado, donde los termómetros registraron valores entre -5°C y 10°C. Además, se prevén rachas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 km/h en la región sur.

No obstante, el foco de atención se centra en el próximo 4 de diciembre. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de Sonora durante ese día, lo que ocasionará un marcado descenso de temperaturas en toda la entidad.

Sistema invernal

El ingreso de este fenómeno meteorológico traerá consigo lluvias de ligeras a moderadas y rachas de viento fuertes. La autoridad destaca la alta probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante el recrudecimiento del frío.

Respecto al clima local para este lunes, Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 14°C y una humedad relativa del 75%. Se espera que el mercurio alcance un valor máximo de 28°C. La capital presentará cielos mayormente despejados con nula probabilidad de precipitación y vientos promedio de 10 km/h.

Ciudad Obregón registró una mínima de 15°C y una elevada humedad del 95%. Se pronostica una máxima de 29°C con cielos parcialmente nublados, aunque sin probabilidad de lluvia para esta zona. Los vientos mantendrán rachas de hasta 40 km/h.

En el sur del estado, Navojoa reportó una mínima de 16°C y espera una máxima de 29°C. Esta localidad presenta cielos mayormente nublados y cuenta con un 15% de probabilidad de precipitación, siendo una de las áreas con mayor posibilidad de lluvias para hoy.

Reporte fronterizo

En la zona norte, Nogales amaneció con una temperatura de 5°C y espera una máxima de apenas 19°C, manteniendo cielos despejados. Por su parte, Agua Prieta registró la mínima más baja entre las principales ciudades con 4°C y proyecta una máxima de 21°C.

San Luis Río Colorado inició el día con 11°C y alcanzará los 23°C. Esta zona registrará vientos promedio de 15 km/h, pero con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h. Finalmente, el puerto de Guaymas amaneció con 16°C y espera una máxima de 26°C, con cielos parcialmente nublados, rachas de viento de 60 km/h y una probabilidad de lluvia del 10%.