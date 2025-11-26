La corriente en chorro subtropical genera cielos parcialmente nublados sin lluvia este miércoles; el ambiente muy frío persiste en la madrugada y la noche en zonas montañosas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un pronóstico para este miércoles en Sonora, indicando que la corriente en chorro subtropical generará cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia.

La dependencia advirtió que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país el sábado 29 de noviembre, trayendo consigo rachas de viento fuertes y un descenso en las temperaturas.

El análisis de la información meteorológica, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diferentes fuentes oficiales de EU, indica que para hoy se mantendrá un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche, pero se tornará cálido durante el día. Las condiciones estables de hoy contrastan con la alerta de la aproximación de un nuevo sistema frontal.

Este frente frío, esperado para el sábado 29 de noviembre, generará rachas de viento que podrían superar los 65 kilómetros por hora (km/h) y provocará un descenso en las temperaturas en la región.

El pronóstico por ciudades para hoy, miércoles 26 de noviembre, detalla las siguientes condiciones:

Hermosillo amaneció con una mínima de 15 grados Celsius y se espera una máxima de 33 grados Celsius. El cielo estará mayormente despejado, con vientos que podrían alcanzar rachas de 40 km/h.

Ciudad Obregón amaneció con una mínima de 14 grados Celsius y tendrá una máxima de 33 grados Celsius. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos con rachas de 40 km/h.

Nogales y Agua Prieta registraron las mínimas más bajas, ambas con 4 grados Celsius. Nogales espera una máxima de 23 grados Celsius, mientras que Agua Prieta alcanzará los 22 grados Celsius. Ambos municipios esperan rachas de viento de 40 km/h.

San Luis Río Colorado amaneció con 12 grados Celsius de mínima y alcanzará 25 grados Celsius de máxima, con vientos promedios de 15 km/h y rachas de 40 km/h.

Navojoa será la ciudad más cálida, con una máxima esperada de 34 grados Celsius, y rachas de viento de 40 km/h.

Guaymas registró una mínima de 16 grados Celsius y tendrá una máxima de 29 grados Celsius. Es la ciudad con las rachas de viento más fuertes esperadas para hoy, con hasta 60 km/h.