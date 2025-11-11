Hoy martes 11 de noviembre se mantiene cielo despejado y calor vespertino; Protección Civil advierte cambio abrupto desde el viernes con rachas fuertes, chubascos y posible nieve o aguanieve en zonas montañosas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé para hoy condiciones estables, cielos mayormente despejados y 0% de lluvia; desde el viernes, el ingreso de un frente frío —en interacción con una vaguada polar y circulación ciclónica en altura— provocará rachas fuertes, descenso marcado de temperatura y probabilidad de chubascos. En la sierra podría caer nieve o aguanieve entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

Rachas de 40–60 km/h según municipio, tolvaneras en tramos carreteros del norte y enfriamiento acelerado al paso del sistema. Para hoy:

Hermosillo : 18–37 °C; rachas 50 km/h ; despejado .

: 18–37 °C; ; . Ciudad Obregón : 17–35 °C; rachas 60 km/h ; despejado .

: 17–35 °C; ; . Nogales : 7–29 °C; rachas 40 km/h ; despejado .

: 7–29 °C; ; . San Luis Río Colorado: 15–34 °C; rachas 50 km/h ; parcial nublado.

; parcial nublado. Navojoa: 17–38 °C; rachas 40 km/h ; despejado .

; . Agua Prieta: 5–28 °C; rachas 40 km/h ; despejado .

; . Guaymas: 18–30 °C; rachas 60 km/h; despejado.

Hidratarse y evitar exposición prolongada al sol hoy; asegurar objetos sueltos antes del viernes; proteger a población vulnerable, ganado y mascotas por el descenso térmico; precaución en carretera por visibilidad reducida y piso mojado en el norte y sierra.

El patrón seco domina este martes. El frente frío del viernes 14 abriría una ventana de precipitación y rachas en costa, desierto y serranía, con umbrales para aguanieve/nieve en cimas durante la noche del viernes y primeras horas del sábado.