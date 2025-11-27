La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informa que la jornada mantendrá temperaturas cálidas durante el día; sin embargo, advierte sobre la llegada de un nuevo frente frío para el sábado 29 de noviembre, el cual generará rachas de viento superiores a 65 km/h.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora emitió el pronóstico del tiempo basado en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos. La entidad mantendrá condiciones estables durante la jornada de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025.

La corriente en chorro subtropical genera cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia en el territorio. El ambiente se percibe muy frío a frío durante la madrugada y la noche, contrastando con una sensación cálida durante las horas centrales del día.

Alerta por clima

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país el próximo sábado 29 de noviembre. Este sistema provocará un notorio descenso en las temperaturas y el desarrollo de rachas de viento fuertes, las cuales podrían superar los $65 \text{ km/h}$. La CEPC recomienda a la población tomar precauciones ante la llegada de este evento meteorológico.

Las temperaturas mínimas registradas al amanecer y las máximas esperadas para hoy en las principales ciudades de Sonora son las siguientes:

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 45%, se espera para hoy un valor máximo de 32°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de precipitación.

La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% para todas las localidades. La Coordinación Estatal de Protección Civil insta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las actualizaciones que emita la dependencia, especialmente de cara al arribo del frente frío el sábado.