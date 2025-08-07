La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó una jornada con clima extremadamente caluroso en gran parte de Sonora, especialmente en San Luis Río Colorado, donde se esperan hasta 47°C.

Este jueves 7 de agosto de 2025, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un pronóstico de calor extremo en gran parte del estado, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos.

La dependencia informó que una circulación anticiclónica provocará condiciones de ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas entre los 40 y 45 grados Celsius, incluso superiores en los valles y en el noroeste de Sonora. Esta situación también reducirá la generación de tormentas en la región.

Lluvias aisladas por influencia del monzón mexicano

A pesar del predominio del calor, el monzón mexicano en interacción con zonas de divergencia favorecerá la formación de tormentas eléctricas aisladas, acompañadas de lluvias moderadas a fuertes (25 a 50 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h, principalmente en municipios del suroriente sonorense.

Panorama por municipio de Sonora

Hermosillo : mínima de 30°C, máxima de 44°C, humedad del 55%, cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia. Viento promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

: mínima de 30°C, máxima de 44°C, humedad del 55%, cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia. Viento promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h Ciudad Obregón : mínima de 28°C, máxima de 40°C, humedad del 70%, cielo mayormente despejado y 40% de probabilidad de lluvia

: mínima de 28°C, máxima de 40°C, humedad del 70%, cielo mayormente despejado y 40% de probabilidad de lluvia Nogales: mínima de 23°C, máxima de 40°C, humedad del 40%, cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima de 30°C, máxima de 47°C, humedad del 25%, cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Vientos de hasta 40 km/h

Navojoa: mínima de 28°C, máxima de 40°C, humedad del 75%, cielo despejado con 50% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima de 23°C, máxima de 41°C, humedad del 40%, cielo despejado con 30% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima de 29°C, máxima de 35°C, humedad del 70%, cielo despejado con 20% de probabilidad de lluvia. Vientos de hasta 50 km/h

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y atender cualquier aviso oficial de Protección Civil ante posibles eventos climáticos durante la jornada.