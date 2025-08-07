Ola de calor en Sonora: temperaturas hasta los 47°C y lluvias aisladas
La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó una jornada con clima extremadamente caluroso en gran parte de Sonora, especialmente en San Luis Río Colorado, donde se esperan hasta 47°C.
Este jueves 7 de agosto de 2025, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un pronóstico de calor extremo en gran parte del estado, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos.
La dependencia informó que una circulación anticiclónica provocará condiciones de ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas entre los 40 y 45 grados Celsius, incluso superiores en los valles y en el noroeste de Sonora. Esta situación también reducirá la generación de tormentas en la región.
Lluvias aisladas por influencia del monzón mexicano
A pesar del predominio del calor, el monzón mexicano en interacción con zonas de divergencia favorecerá la formación de tormentas eléctricas aisladas, acompañadas de lluvias moderadas a fuertes (25 a 50 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h, principalmente en municipios del suroriente sonorense.
Panorama por municipio de Sonora
- Hermosillo: mínima de 30°C, máxima de 44°C, humedad del 55%, cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia. Viento promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Ciudad Obregón: mínima de 28°C, máxima de 40°C, humedad del 70%, cielo mayormente despejado y 40% de probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima de 23°C, máxima de 40°C, humedad del 40%, cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia
- San Luis Río Colorado: mínima de 30°C, máxima de 47°C, humedad del 25%, cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Vientos de hasta 40 km/h
- Navojoa: mínima de 28°C, máxima de 40°C, humedad del 75%, cielo despejado con 50% de probabilidad de lluvia
- Agua Prieta: mínima de 23°C, máxima de 41°C, humedad del 40%, cielo despejado con 30% de probabilidad de lluvia
- Guaymas: mínima de 29°C, máxima de 35°C, humedad del 70%, cielo despejado con 20% de probabilidad de lluvia. Vientos de hasta 50 km/h
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y atender cualquier aviso oficial de Protección Civil ante posibles eventos climáticos durante la jornada.