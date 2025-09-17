Monzón y baja presión traerán lluvias y rachas de viento en Sonora
Protección Civil de Sonora informó que el monzón mexicano y una baja presión en el Pacífico generarán tormentas eléctricas, lluvias de 5 a 50 mm y vientos de hasta 60 km/h este miércoles. Hermosillo alcanzará 35 °C y Nogales tendrá hasta 70% de probabilidad de lluvia.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el monzón mexicano, en combinación con divergencia en niveles medios de la atmósfera, provocará este miércoles tormentas eléctricas, lluvias de 5 a 50 milímetros y rachas de viento superiores a 60 km/h en distintas regiones de Sonora.
Además, se mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con 80% de probabilidad de convertirse en tormenta tropical en 48 horas, lo que podría reforzar el flujo de humedad hacia el estado.
Pronóstico por municipios
- Hermosillo: mínima de 26 °C, máxima de 35 °C, cielos parcialmente nublados, 30% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 40 km/h
- Ciudad Obregón: mínima de 26 °C, máxima de 36 °C, cielos mayormente despejados, 40% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h
- Nogales: mínima de 18 °C, máxima de 29 °C, cielos nublados, 70% de probabilidad de lluvia y rachas de hasta 60 km/h
- San Luis Río Colorado: mínima de 26 °C, máxima de 36 °C, cielos nublados, 20% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h
- Navojoa: mínima de 26 °C, máxima de 35 °C, cielos parcialmente nublados, 40% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h
- Agua Prieta: mínima de 18 °C, máxima de 31 °C, cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h
- Guaymas: mínima de 28 °C, máxima de 33 °C, cielos despejados, 50% de probabilidad de lluvia y rachas de 50 km/h
Las autoridades estatales recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas, vientos fuertes y variaciones en el clima durante la jornada.