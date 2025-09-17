Protección Civil de Sonora informó que el monzón mexicano y una baja presión en el Pacífico generarán tormentas eléctricas, lluvias de 5 a 50 mm y vientos de hasta 60 km/h este miércoles. Hermosillo alcanzará 35 °C y Nogales tendrá hasta 70% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el monzón mexicano, en combinación con divergencia en niveles medios de la atmósfera, provocará este miércoles tormentas eléctricas, lluvias de 5 a 50 milímetros y rachas de viento superiores a 60 km/h en distintas regiones de Sonora.

Además, se mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con 80% de probabilidad de convertirse en tormenta tropical en 48 horas, lo que podría reforzar el flujo de humedad hacia el estado.

Pronóstico por municipios

Hermosillo : mínima de 26 °C , máxima de 35 °C, cielos parcialmente nublados, 30% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 40 km/h

: , máxima de 35 °C, cielos parcialmente nublados, 30% de probabilidad de lluvia y Ciudad Obregón : mínima de 26 °C , máxima de 36 °C , cielos mayormente despejados, 40% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h

: , , cielos mayormente despejados, y Nogales : mínima de 18 °C, máxima de 29 °C, cielos nublados, 70% de probabilidad de lluvia y rachas de hasta 60 km/h

: mínima de 18 °C, máxima de 29 °C, cielos nublados, y San Luis Río Colorado : mínima de 26 °C , máxima de 36 °C , cielos nublados, 20% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h

: , , cielos nublados, y Navojoa : mínima de 26 °C , máxima de 35 °C, cielos parcialmente nublados, 40% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h

: , máxima de 35 °C, cielos parcialmente nublados, y Agua Prieta : mínima de 18 °C, máxima de 31 °C, cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de lluvia y vientos de 40 km/h

: mínima de 18 °C, máxima de 31 °C, cielos parcialmente nublados, y Guaymas: mínima de 28 °C, máxima de 33 °C, cielos despejados, 50% de probabilidad de lluvia y rachas de 50 km/h

Las autoridades estatales recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas, vientos fuertes y variaciones en el clima durante la jornada.



