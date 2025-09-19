La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé lluvias moderadas a fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h en gran parte de Sonora este viernes 19 de septiembre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 19 de septiembre se esperan lluvias moderadas a fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 km/h en el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur de Sonora, principalmente durante la tarde y noche.

El organismo indicó que continúa en vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con un 80% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.

Pese a la presencia de precipitaciones, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso en el noroeste de Sonora, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 °C.

Pronóstico por municipios

Hermosillo : mínima de 28 °C , máxima de 38 °C , humedad del 75%. Cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de lluvia

: , , humedad del 75%. Cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de lluvia Ciudad Obregón : mínima de 27 °C , máxima de 36 °C , humedad del 85%. Cielos despejados, 40% de probabilidad de lluvia

: , , humedad del 85%. Cielos despejados, 40% de probabilidad de lluvia Nogales : mínima de 18 °C , máxima de 30 °C , humedad del 85%. Cielos nublados, 70% de probabilidad de lluvia

: , , humedad del 85%. Cielos nublados, 70% de probabilidad de lluvia San Luis Río Colorado : mínima de 26 °C , máxima de 39 °C , humedad del 75%. Cielos despejados, sin probabilidad de lluvia

: , , humedad del 75%. Cielos despejados, sin probabilidad de lluvia Navojoa : mínima de 27 °C , máxima de 37 °C , humedad del 80%. Cielos despejados, 40% de probabilidad de lluvia

: , , humedad del 80%. Cielos despejados, 40% de probabilidad de lluvia Agua Prieta : mínima de 19 °C , máxima de 31 °C , humedad del 75%. Intervalos nubosos, 60% de probabilidad de lluvia

: , , humedad del 75%. Intervalos nubosos, 60% de probabilidad de lluvia Guaymas: mínima de 29 °C, máxima de 34 °C, humedad del 70%. Cielos despejados, 15% de probabilidad de lluvia

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones durante las lluvias y ráfagas de viento, sobre todo en vialidades y zonas propensas a encharcamientos o descargas eléctricas.



