Protección Civil pronostica lluvias y rachas de viento en Sonora
La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé lluvias moderadas a fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h en gran parte de Sonora este viernes 19 de septiembre.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 19 de septiembre se esperan lluvias moderadas a fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 km/h en el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur de Sonora, principalmente durante la tarde y noche.
El organismo indicó que continúa en vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con un 80% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.
Pese a la presencia de precipitaciones, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso en el noroeste de Sonora, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 °C.
Pronóstico por municipios
- Hermosillo: mínima de 28 °C, máxima de 38 °C, humedad del 75%. Cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de lluvia
- Ciudad Obregón: mínima de 27 °C, máxima de 36 °C, humedad del 85%. Cielos despejados, 40% de probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima de 18 °C, máxima de 30 °C, humedad del 85%. Cielos nublados, 70% de probabilidad de lluvia
- San Luis Río Colorado: mínima de 26 °C, máxima de 39 °C, humedad del 75%. Cielos despejados, sin probabilidad de lluvia
- Navojoa: mínima de 27 °C, máxima de 37 °C, humedad del 80%. Cielos despejados, 40% de probabilidad de lluvia
- Agua Prieta: mínima de 19 °C, máxima de 31 °C, humedad del 75%. Intervalos nubosos, 60% de probabilidad de lluvia
- Guaymas: mínima de 29 °C, máxima de 34 °C, humedad del 70%. Cielos despejados, 15% de probabilidad de lluvia
Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones durante las lluvias y ráfagas de viento, sobre todo en vialidades y zonas propensas a encharcamientos o descargas eléctricas.