Protección Civil de Sonora informó que el monzón mexicano y una vaguada en altura generarán tormentas eléctricas, lluvias fuertes y rachas de viento este lunes, además de temperaturas de hasta 45°C en el noroeste y centro del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora advirtió que este lunes 25 de agosto se presentarán tormentas eléctricas acompañadas de lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulaciones de 25 a 70 milímetros, principalmente en el sur, centro-oriente y noroeste del estado.

El fenómeno está relacionado con la interacción del monzón mexicano, una vaguada en altura y condiciones de divergencia, lo que también provocará rachas de viento superiores a los 60 km/h en la tarde-noche.

Las temperaturas seguirán siendo extremas, con valores de 40 a 45°C en regiones del noroeste y centro de la entidad.

Influencia del sistema tropical

De acuerdo con Protección Civil, a partir del martes se espera un incremento en la nubosidad debido al acercamiento de un sistema tropical en el Pacífico. Dicho fenómeno reforzará el potencial de lluvias intensas en todo el territorio sonorense, con acumulados mayores a 75 milímetros.

El sistema continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo: mínima 29°C, máxima 37°C, 60% de probabilidad de lluvia, vientos con rachas de hasta 40 km/h.

Ciudad Obregón: mínima 27°C, máxima 37°C, 60% de probabilidad de lluvia.

Nogales: mínima 19°C, máxima 31°C, 70% de probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado: mínima 30°C, máxima 36°C, 40% de probabilidad de lluvia.

Navojoa: mínima 26°C, máxima 37°C, 60% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta: mínima 19°C, máxima 35°C, 30% de probabilidad de lluvia.

Guaymas: mínima 28°C, máxima 33°C, 40% de probabilidad de lluvia, rachas de viento hasta 50 km/h.



