Protección Civil de Sonora informó que este fin de semana se prevén tormentas eléctricas con lluvias de hasta 50 mm y vientos mayores a 60 km/h en varias regiones, además de temperaturas extremas de 40 a 45°C en el noroeste del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre la presencia de tormentas eléctricas, lluvias moderadas a fuertes y rachas de viento de hasta 60 km/h en distintas regiones de Sonora, como resultado del monzón mexicano y una zona de divergencia atmosféric

Además, se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico, que tiene un 50 por ciento de probabilidad de convertirse en tormenta tropical en 48 horas, según información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias de Estados Unidos.

Calor extremo en el noroeste

La presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá un ambiente extremadamente caluroso en el noroeste de Sonora, con temperaturas máximas estimadas entre 40 y 45 grados centígrados.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo : mínima de 28°C y máxima de 39°C; humedad del 75 por ciento y hasta 40 por ciento de probabilidad de lluvia .

: mínima de 28°C y máxima de 39°C; humedad del 75 por ciento y hasta . Ciudad Obregón : mínima de 27°C y máxima de 38°C; humedad del 85 por ciento y 40 por ciento de probabilidad de lluvia.

: mínima de 27°C y máxima de 38°C; humedad del 85 por ciento y 40 por ciento de probabilidad de lluvia. Nogales : mínima de 19°C y máxima de 32°C; humedad del 90 por ciento y 50 por ciento de probabilidad de lluvia.

: mínima de 19°C y máxima de 32°C; humedad del 90 por ciento y 50 por ciento de probabilidad de lluvia. San Luis Río Colorado : mínima de 27°C y máxima de 40°C; humedad del 65 por ciento y sin probabilidad de lluvia .

: mínima de 27°C y máxima de 40°C; humedad del 65 por ciento y . Navojoa : mínima de 27°C y máxima de 38°C; humedad del 90 por ciento y 30 por ciento de probabilidad de lluvia.

: mínima de 27°C y máxima de 38°C; humedad del 90 por ciento y 30 por ciento de probabilidad de lluvia. Agua Prieta : mínima de 19°C y máxima de 33°C; humedad del 85 por ciento y 40 por ciento de probabilidad de lluvia.

: mínima de 19°C y máxima de 33°C; humedad del 85 por ciento y 40 por ciento de probabilidad de lluvia. Guaymas: mínima de 29°C y máxima de 34°C; humedad del 80 por ciento y 15 por ciento de probabilidad de lluvia, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

Recomendaciones oficiales

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales, evitar exponerse de manera prolongada al sol, hidratarse constantemente y extremar precauciones durante las tormentas.