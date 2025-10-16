Este jueves 16 de octubre de 2025, el frente frío número 7 y una vaguada en altura generan rachas de viento de 40 a 60 km/h y descenso de temperaturas en Sonora, con amaneceres por debajo de 10 °C en zona serrana.

El ingreso del frente frío número 7 sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, provoca rachas de 40–60 km/h y descenso térmico en Sonora este jueves 16 de octubre de 2025, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En sierras se esperan amaneceres por debajo de 10 °C; en ciudades de valle el cielo permanece estable.

Condiciones por municipio

Hermosillo: mínima 18 °C, máxima 30 °C, viento promedio 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielo despejado, 0% de precipitación

Ciudad Obregón: mínima 19 °C, máxima 31 °C, viento 10 km/h con rachas de 40 km/h, despejado, 0% de precipitación

Nogales: mínima 9 °C, máxima 24 °C, viento 10 km/h con rachas de 60 km/h, despejado, 0% de precipitación

San Luis Río Colorado: mínima 16 °C, máxima 27 °C, viento 15 km/h con rachas de 60 km/h, despejado, 0% de precipitación

Navojoa: mínima 20 °C, máxima 33 °C, viento 10 km/h con rachas de 40 km/h, despejado, 0% de precipitación

Agua Prieta: mínima 13 °C, máxima 27 °C, viento 10 km/h con rachas de 60 km/h, despejado, 0% de precipitación

Guaymas: mínima 21 °C, máxima 30 °C, viento 15 km/h con rachas de 60 km/h, despejado, 0% de precipitación

Más vientos

El SMN prevé que el frente frío 7 se desplace por el noroeste del país e impulse aire más frío, con rachas y ambiente muy fresco en el norte y noroeste, mientras el cielo se mantiene estable en gran parte de Sonora. Medios nacionales y locales han documentado el paso del sistema frontal y sus efectos de viento y descenso térmico.

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora, el evento de viento es consecuencia de la combinación del frente frío 7 con sistemas en altura y corrientes en chorro; la dependencia recomienda precaución por rachas y cambios de temperatura. (No se ubicaron declaraciones textuales nuevas con hora local para hoy; si la CEPC emite aviso específico para cierres de ruta o suspensión de actividades al aire libre, falta confirmarlo y se actualizará con hora de Hermosillo.)

Lo que sigue

Para el resto del día se mantienen vientos moderados a fuertes y ambiente muy fresco en sierras; en zonas urbanas, cielo despejado y sin precipitación relevante. Se sugiere asegurar objetos sueltos, evitar quemas a cielo abierto y extremar precauciones al conducir con ráfagas. La actualización de la noche confirmará si el gradiente de viento disminuye hacia la madrugada del 17 de octubre