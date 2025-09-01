Protección Civil de Sonora informó que continuarán tormentas eléctricas, lluvias de fuertes a muy fuertes y rachas de viento superiores a 65 km/h en varias regiones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que este lunes persistirán los efectos del monzón mexicano en gran parte de Sonora, lo que provocará tormentas eléctricas, lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y ráfagas de viento que podrían superar los 65 km/h, principalmente en el oriente, sur, norte, nororiente y centro de la entidad durante la tarde.

Al mismo tiempo, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre los 40 y 45 grados Celsius en el noroeste del estado.

Influencia de un ciclón en el Pacífico

La dependencia señaló que para el miércoles se espera el desarrollo de un sistema ciclónico en el Océano Pacífico, el cual podría acercarse a las costas de Baja California Sur y generar un aumento significativo en la humedad, ocasionando lluvias intensas a extraordinarias en el sur de Sonora.

Por otra parte, se informó sobre la formación de la tormenta tropical “Kiko” en aguas del Pacífico; sin embargo, por su trayectoria y distancia no se prevén efectos en territorio mexicano.

Condiciones por municipios

El pronóstico para las principales ciudades de Sonora es el siguiente:

Hermosillo : mínima de 28°C y máxima de 40°C , humedad del 65%, 60% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 40 km/h

: y , humedad del 65%, 60% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 40 km/h Ciudad Obregón : mínima de 27°C y máxima de 40°C , humedad del 80%, 40% de probabilidad de lluvia

: y , humedad del 80%, 40% de probabilidad de lluvia Nogales : mínima de 19°C y máxima de 31°C , humedad del 70%, 50% de probabilidad de lluvia

: y , humedad del 70%, 50% de probabilidad de lluvia San Luis Río Colorado : mínima de 29°C y máxima de 41°C , humedad del 65%, cielo despejado y 20% de probabilidad de lluvia

: y , humedad del 65%, cielo despejado y 20% de probabilidad de lluvia Navojoa : mínima de 27°C y máxima de 39°C , humedad del 85%, 50% de probabilidad de lluvia

: y , humedad del 85%, 50% de probabilidad de lluvia Agua Prieta : mínima de 20°C y máxima de 31°C , humedad del 80%, 60% de probabilidad de lluvia

: y , humedad del 80%, 60% de probabilidad de lluvia Guaymas: mínima de 29°C y máxima de 35°C, humedad del 75%, 40% de probabilidad de lluvia, con rachas de viento de hasta 50 km/h

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada y extremar precauciones por las lluvias intensas, descargas eléctricas y altas temperaturas previstas en diferentes regiones de Sonora durante los próximos días.