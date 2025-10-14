Protección Civil estatal reportó este 14 de octubre que la humedad de la corriente en chorro y una vaguada en altura dejarán lluvias ligeras (5–10 mm) en el noreste y oriente. El jueves ingresará un frente frío con rachas de 40 a 60 km/h.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó este martes 14 de octubre de 2025 que el ingreso de humedad por la corriente en chorro subtropical, combinado con una vaguada en altura, generará nublados dispersos y probabilidad de lluvias ligeras (5–10 mm) sobre el noreste y oriente de Sonora.

La dependencia añadió que, para el jueves, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío, con descenso de temperatura —amaneceres muy frescos en la Sierra Madre Occidental— y rachas de viento de 40 a 60 km/h, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de EU.

Por ciudades (hoy):

Hermosillo: mínima 19 °C (humedad 95%), máxima 31 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; cielo mayormente despejado, 0% de lluvia

Ciudad Obregón: mínima 21 °C (90%), máxima 33 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; despejado, 0% de lluvia

Nogales: mínima 12 °C (70%), máxima 23 °C; viento 10 km/h con rachas de 50 km/h; mayormente despejado, 20% de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima 17 °C (45%), máxima 29 °C; viento 15 km/h con rachas de 40 km/h; despejado, 0% de lluvia

Navojoa: mínima 22 °C (85%), máxima 34 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; mayormente despejado, 0% de lluvia

Agua Prieta: mínima 14 °C (80%), máxima 27 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; mayormente despejado, 25% de lluvia

Guaymas: mínima 22 °C (80%), máxima 30 °C; viento 15 km/h con rachas de 60 km/h; parcialmente nublado, 60% de lluvia

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil, con información del SMN.



