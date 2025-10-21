Protección Civil estatal prevé cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras (0.5–5 mm) por la tarde en el noroeste y norte de Sonora, con amaneceres frescos en sierra y tarde calurosa de 36–38 °C.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil —con base en el SMN y fuentes oficiales de EU—, hoy una vaguada en niveles medios y altos favorecerá nubosidad parcial y lluvias ligeras (acumulados de 0.5 a 5 mm) durante la tarde en el noroeste y norte del estado.

En la región montañosa se esperan amaneceres fríos a frescos (7–14 °C) y, en general, ambiente cálido a caluroso por la tarde, con picos de 36–38 °C.

La autoridad estatal mantiene la vigilancia de un frente frío que podría ingresar el 28 de octubre, con descenso ligero de temperatura y rachas de viento moderadas en el noroeste.

Municipios y rangos previstos

Hermosillo

Mínima 21 °C (50% HR) y 38 °C máxima; viento 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielo mayormente despejado; 0% de lluvia.

Ciudad Obregón

Mínima 21 °C (65% HR) y 38 °C máxima; viento 10/40 km/h. Mayormente despejado; 0% de lluvia.

Nogales

Mínima 11 °C (55% HR) y 31 °C máxima; viento 10/50 km/h. Mayormente despejado; 20% de lluvia.

San Luis Río Colorado

Mínima 17 °C (30% HR) y 34 °C máxima; viento 10/30 km/h. Parcialmente nublado; 10% de lluvia.

Navojoa

Mínima 21 °C (70% HR) y 39 °C máxima; viento 10/40 km/h. Mayormente despejado; 0% de lluvia.

Agua Prieta

Mínima 11 °C (55% HR) y 31 °C máxima; viento 10/30 km/h. Mayormente despejado; 0% de lluvia.

Guaymas

Mínima 23 °C (65% HR) y 35 °C máxima; viento 15/60 km/h. Mayormente despejado; 0% de lluvia.

La Coordinación pidió hidratarse, evitar exposición solar prolongada (12:00–16:00) y asegurar objetos susceptibles al viento, especialmente en zonas del noroeste. Para el 28 de octubre, se recomienda confirmar actualización del pronóstico sobre el frente frío y posibles ajustes de temperatura y viento.