La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el monzón mexicano provocará tormentas eléctricas, lluvias intensas y rachas de viento en gran parte de Sonora. Hermosillo, Nogales y Navojoa tendrán las mayores probabilidades de precipitación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que los efectos del monzón mexicano, combinados con inestabilidad atmosférica, generarán durante los próximos días tormentas eléctricas con lluvias de 25 a 75 milímetros y rachas de viento superiores a 60 km/h en gran parte del estado.

El organismo precisó que, además de las precipitaciones, se espera un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 42 grados Celsius en el noroeste y centro de la entidad.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo: mínima de 28°C y máxima de 41°C; cielos parcialmente nublados y 20% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima de 27°C y máxima de 40°C; 30% de probabilidad de lluvia

Nogales: mínima de 20°C y máxima de 37°C; 40% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima de 29°C y máxima de 44°C; sin probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima de 26°C y máxima de 40°C; 50% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima de 21°C y máxima de 36°C; 30% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima de 28°C y máxima de 34°C; 20% de probabilidad de lluvia, con vientos de hasta 50 km/h

Sin riesgo de ciclones en el Pacífico

El informe también destacó que no se prevé formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas, aunque las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales.