La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé tormentas eléctricas, lluvias intensas y temperaturas de hasta 44 °C en distintas regiones de Sonora este martes, debido a los efectos del monzón mexicano y fuertes rachas de viento.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 12 de agosto persistirán los efectos del monzón mexicano, en combinación con condiciones de divergencia en la atmósfera, lo que generará tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a los 60 km/h en la mayor parte del estado durante la tarde.

El organismo advirtió que se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 42 °C en el noroeste de Sonora. No se prevé formación ciclónica en el océano Pacífico en las próximas 48 horas.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo : mínima de 28 °C , máxima de 41 °C, humedad de 60 %, cielo mayormente despejado, 40 % de probabilidad de lluvia , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h

: , máxima de 41 °C, humedad de 60 %, cielo mayormente despejado, , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h Ciudad Obregón: mínima de 27 °C, máxima de 40 °C, humedad de 75 %, cielo despejado, 40 % de probabilidad de lluvia , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h

, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h Nogales: mínima de 19 °C, máxima de 34 °C, humedad de 65 %, cielo parcialmente nublado, 60 % de probabilidad de lluvia, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h

San Luis Río Colorado: mínima de 30 °C, máxima de 44 °C, humedad de 50 %, cielo despejado, sin probabilidad de lluvia, vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h

Navojoa: mínima de 27 °C, máxima de 40 °C, humedad de 80 %, cielo despejado, 40 % de probabilidad de lluvia , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h

, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h Agua Prieta: mínima de 20 °C, máxima de 35 °C, humedad de 75 %, cielo despejado, 60 % de probabilidad de lluvia, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h

Guaymas: mínima de 29 °C, máxima de 36 °C, humedad de 70 %, cielo parcialmente nublado, 30 % de probabilidad de lluvia, vientos de 20 km/h con rachas de 50 km/h

Recomendaciones

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones ante posibles encharcamientos, descargas eléctricas y ráfagas de viento, así como mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.