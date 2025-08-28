La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé tormentas eléctricas, lluvias fuertes y rachas de viento en gran parte de Sonora este jueves, con temperaturas que alcanzarán entre 40 y 45°C en el noroeste del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 28 de agosto el monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura, generará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 70 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en distintas regiones de Sonora.

El organismo estatal advirtió que, además de las precipitaciones, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45°C en el noroeste.

Hermosillo : mínima de 27°C y máxima de 40°C , humedad del 40%. Cielos mayormente despejados, con 30% de probabilidad de lluvia

: mínima de 27°C y , humedad del 40%. Cielos mayormente despejados, con 30% de probabilidad de lluvia Ciudad Obregón : mínima de 26°C y máxima de 38°C. Mayormente despejado, 60% de probabilidad de precipitación

: y máxima de 38°C. Mayormente despejado, 60% de probabilidad de precipitación Nogales : mínima de 20°C y máxima de 33°C, cielo despejado y 40% de probabilidad de lluvia

: y máxima de 33°C, cielo despejado y 40% de probabilidad de lluvia San Luis Río Colorado : mínima de 26°C y máxima de 34°C , cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia

: y , cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia Navojoa : mínima de 26°C y máxima de 37°C, con 60% de probabilidad de lluvia

: y máxima de 37°C, con 60% de probabilidad de lluvia Agua Prieta : mínima de 20°C y máxima de 34°C , cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia

: y , cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia Guaymas: mínima de 27°C y máxima de 34°C, con 50% de probabilidad de lluvia y rachas de viento de hasta 50 km/h

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar exponerse por periodos prolongados al sol, hidratarse constantemente y tomar precauciones por posibles encharcamientos y ráfagas de viento.