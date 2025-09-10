Protección Civil informó que este miércoles el monzón mexicano generará tormentas eléctricas con lluvias moderadas y rachas de viento en Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 10 de septiembre los efectos del monzón mexicano ocasionarán tormentas eléctricas y lluvias de 5 a 25 mm, acompañadas de rachas de viento superiores a 60 km/h, principalmente en el sur y oriente de Sonora durante la tarde-noche.

Vigilancia en el Pacífico

Se mantiene bajo observación una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con un 50% de probabilidad de convertirse en tormenta tropical durante las próximas 48 horas.

Frente frío número 3

En paralelo, el frente frío número 3 se aproximará a la frontera noroeste del estado, lo que generará vientos moderados y un ligero descenso de las temperaturas en la región.

Condiciones por municipio

Hermosillo: mínima de 28 °C, máxima de 39 °C, humedad 70%. Vientos de hasta 40 km/h y 20% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima de 27 °C, máxima de 36 °C, humedad 90%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia

Nogales: mínima de 19 °C, máxima de 33 °C, humedad 60%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima de 23 °C, máxima de 39 °C, humedad 35%. Rachas de hasta 60 km/h y sin probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima de 26 °C, máxima de 37 °C, humedad 90%. Vientos de hasta 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima de 20 °C, máxima de 35 °C, humedad 60%. Vientos de hasta 40 km/h y 20% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima de 28 °C, máxima de 33 °C, humedad 85%. Vientos de hasta 50 km/h y 20% de probabilidad de lluvia