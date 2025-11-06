Siguen los 40 grados centígrados en Sonora y sin subsidio
Protección Civil estatal prevé cielo mayormente despejado, sin lluvia, amaneceres de frío a fresco en sierra y rachas de 40–60 km/h en zona costera; el frente frío llegaría el 08 de noviembre.
Con base en el SMN y fuentes oficiales de EU, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó hoy cielo mayormente despejado, sin precipitación, ambiente frío a fresco al amanecer en la sierra (cero (0)–nueve (9) °C) y máximas de 35–40 °C por la tarde, con rachas de 40–60 km/h en la costa.
Impacto y afectaciones
- Hermosillo: mínima diecisiete (17) °C (humedad 45%); máxima 36 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 50 km/h. Despejado; 0% precipitación.
- Ciudad Obregón: mínima dieciocho (18) °C (humedad 55%); máxima 37 °C. Viento diez (10) km/h; rachas 50 km/h. Despejado; 0% precipitación.
- Nogales: mínima siete (7) °C (humedad 55%); máxima 28 °C. Viento diez (10) km/h; rachas 40 km/h. Despejado; 0% precipitación.
- San Luis Río Colorado: mínima quince (15) °C (humedad 60%); máxima 31 °C. Viento diez (10) km/h; rachas 45 km/h. Despejado; 0% precipitación.
- Navojoa: mínima diecisiete (17) °C (humedad 55%); máxima 38 °C. Viento diez (10) km/h; rachas 50 km/h. Despejado; 0% precipitación.
- Agua Prieta: mínima siete (7) °C (humedad 65%); máxima 29 °C. Viento diez (10) km/h; rachas 40 km/h. Despejado; 0% precipitación.
- Guaymas: mínima veinte (20) °C (humedad 55%); máxima 35 °C. Viento diez (10) km/h; rachas 60 km/h. Despejado; 0% precipitación.
— Evitar quemas al aire libre ante vientos en la costa; asegurar anuncios, toldos y objetos sueltos.
— Precaución en carretera por cruces de viento y posibles polvaredas.
— Abrigo matutino en municipios serranos (cero (0)–nueve (9) °C).
— Hidratación y evitar exposición prolongada al sol en horas de máxima radiación.
El patrón estable responde a condiciones anticiclónicas que inhiben nubosidad. El frente frío previsto para el sábado 08 de noviembre provocará descenso moderado de temperaturas y rachas adicionales; no se anticipan lluvias si el frente se mantiene seco.