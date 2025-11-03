Protección Civil estatal prevé cielo despejado, ambiente cálido por la tarde y rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas del norte; un frente frío ingresará entre el 07 y 08 de noviembre.

Con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de EU, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó hoy cielo mayormente despejado, sin lluvia, ambiente frío a fresco al amanecer en la sierra (entre cuatro (4) °C y quince (15) °C) y temperaturas máximas vespertinas de hasta 39 °C en el sur del estado.

Impacto y afectaciones

Hermosillo : mínima de 19 °C y humedad de 50%; máxima de 38 °C . Viento promedio de diez (10) km/h con rachas de 30 km/h. Cielo despejado ; 0% de precipitación

: mínima de 19 °C y humedad de 50%; . Viento promedio de diez (10) km/h con rachas de 30 km/h. Cielo ; Ciudad Obregón: mínima de 19 °C, humedad 60%; máxima de 37 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Cielo despejado ; 0% de precipitación

; Nogales : mínima de nueve (9) °C, humedad 45%; máxima de 29 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h . Cielo despejado ; 0% de precipitación

: mínima de nueve (9) °C, humedad 45%; máxima de 29 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, . Cielo ; San Luis Río Colorado : mínima de 16 °C, humedad 40%; máxima de 34 °C . Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h . Cielo parcialmente nublado ; 0% de precipitación

: mínima de 16 °C, humedad 40%; . Viento promedio de diez (10) km/h, . Cielo ; Navojoa : mínima de 19 °C, humedad 65%; máxima de 39 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Cielo despejado ; 0% de precipitación

: mínima de 19 °C, humedad 65%; máxima de 39 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Cielo ; Agua Prieta : mínima de ocho (8) °C, humedad 50%; máxima de 31 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h . Cielo despejado ; 0% de precipitación

: mínima de ocho (8) °C, humedad 50%; máxima de 31 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, . Cielo ; Guaymas: mínima de 20 °C, humedad 70%; máxima de 32 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h. Cielo despejado; 0% de precipitación

Medidas y respuesta oficial

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, se mantiene vigilancia por el frente frío que se aproximará al noroeste del país entre el 07 y 08 de noviembre, lo que podría generar descenso de temperatura y rachas moderadas. De acuerdo con la autoridad, hoy se recomienda:

Hidratarse y evitar exposición prolongada al sol en horas de máxima radiación.

Precaución a conductores por rachas de viento de 30–40 km/h en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

Abrigo por las mañanas en municipios de sierra ante valores mínimos entre cuatro (4) °C y quince (15) °C.

El patrón de cielo despejado y ambiente cálido vespertino está asociado a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera. En noviembre, el ingreso de frentes fríos suele provocar oscilaciones térmicas marcadas entre la región costera, el centro y la franja fronteriza de Sonora. Este pronóstico integra keywords operativas como “frente frío”, “rachas de viento” y “temperaturas máximas Sonora” para seguimiento informativo.