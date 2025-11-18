La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el frente frío 15 y una circulación ciclónica en niveles medios y altos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán nublados, descenso de temperatura, lluvias y viento fuerte en gran parte de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes el frente frío número 15 se aproxima al noroeste de la República Mexicana y, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará descenso de temperatura, nublados, lluvias y viento fuerte en Sonora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del estado. En la zona montañosa del norte se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones en tramos carreteros y comunidades serranas.

El organismo adelantó que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de México durante el miércoles 19, asociado a una vaguada polar y a las mismas corrientes en chorro. Este sistema reforzará el ambiente frío, los vientos fuertes y la presencia de lluvias y chubascos, además de aumentar nuevamente la probabilidad de nieve o aguanieve en la sierra sonorense.

En Hermosillo, la jornada inició con una mínima de 16 °C y humedad relativa de 70%. Para este martes se pronostica una máxima de 26 °C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 65 km/h, cielos nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

En Ciudad Obregón, la mínima fue de 18 °C y 75% de humedad. Se espera una máxima de 29 °C, vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h, cielos nublados y 20% de probabilidad de precipitación.

¿Cómo será el pronóstico del tiempo en las principales ciudades de Sonora?

En Nogales, el amanecer fue frío, con 7 °C y 90% de humedad relativa. El pronóstico marca una máxima de 17 °C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h, cielos mayormente nublados y 60% de probabilidad de lluvia, además del riesgo de nieve o aguanieve en zonas altas cercanas.

Para San Luis Río Colorado, se reportó una mínima de 12 °C y 75% de humedad. Se prevé una máxima de 20 °C, vientos promedio de 15 km/h con rachas que podrían alcanzar 70 km/h, cielos nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

En Navojoa, la mínima fue de 18 °C y 80% de humedad relativa. La máxima llegará a 30 °C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h, cielos nublados y 30% de probabilidad de lluvia.

En Agua Prieta, el amanecer dejó una mínima de 8 °C y 75% de humedad. Se espera una máxima de 21 °C, vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h, cielos mayormente nublados y 40% de probabilidad de precipitación.

Finalmente, en Guaymas, se registró una mínima de 19 °C y 75% de humedad relativa. El pronóstico indica una máxima de 26 °C, vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h, cielos nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, asegurar láminas y objetos sueltos ante rachas fuertes de viento y manejar con precaución en carreteras, especialmente en regiones serranas donde no se descarta la presencia de nieve o aguanieve en las próximas horas.