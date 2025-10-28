El frente frío número once (11) ingresó este martes 28 de octubre de 2025 y ocasionará descenso de temperatura y rachas de viento de cuarenta (40) a sesenta (60) km/h en zonas del noroeste y costa central.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, con base en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de EU, el ingreso del frente frío número once provocará hoy un descenso en las temperaturas, rachas de viento de 40 a 60 km/h en el noroeste y costa del centro, y cielo mayormente despejado en el estado. Para la región montañosa se esperan amaneceres fríos a frescos —entre cinco (5) °C y catorce (14) °C— durante los próximos tres días.

De acuerdo con CEPC, el escenario base para este martes contempla estabilidad atmosférica, sin precipitación, y vientos moderados. En las principales ciudades, el panorama comunicado por la autoridad es el siguiente:

Hermosillo : mínima de dieciocho (18) °C, humedad relativa de cuarenta y cinco (45) %, máxima de treinta y siete (37) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas cercanas a cincuenta (50) km/h; cielo despejado y cero (0) % de probabilidad de lluvia . Según pronósticos de terceros, la máxima podría rondar treinta y ocho (38) °C

: mínima de dieciocho (18) °C, humedad relativa de y cinco (45) %, máxima de treinta y siete (37) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas cercanas a cincuenta (50) km/h; y cero (0) % de . Según pronósticos de terceros, la máxima podría rondar treinta y ocho (38) °C Ciudad Obregón : mínima de dieciocho (18) °C, humedad de sesenta (60) %, máxima de treinta y siete (37) °C; viento promedio de diez (10) km/h y rachas de treinta (30) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Proyecciones externas estiman máximas entre treinta y cinco (35) y treinta y seis (36) °C

: mínima de dieciocho (18) °C, humedad de (60) %, máxima de treinta y siete (37) °C; viento promedio de diez (10) km/h y rachas de treinta (30) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Proyecciones externas estiman máximas entre treinta y cinco (35) y (36) °C Nogales : mínima de ocho (8) °C, humedad de cuarenta y cinco (45) %, máxima de veintinueve (29) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de cincuenta (50) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Modelos de referencia prevén máximas de veintinueve (29) a treinta y uno (31) °C

: mínima de ocho (8) °C, humedad de y cinco (45) %, máxima de (29) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de cincuenta (50) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Modelos de referencia prevén máximas de (29) a (31) °C San Luis Río Colorado : mínima de dieciocho (18) °C, humedad de cuarenta y cinco (45) %, máxima de treinta y cinco (35) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de sesenta (60) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia

: mínima de dieciocho (18) °C, humedad de y cinco (45) %, máxima de treinta y cinco (35) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de (60) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia Navojoa : mínima de dieciocho (18) °C, humedad de setenta (70) %, máxima de treinta y siete (37) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de treinta (30) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Referencias externas ubican máximas de treinta y cinco (35) a treinta y seis (36) °C

: mínima de dieciocho (18) °C, humedad de (70) %, máxima de treinta y siete (37) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de treinta (30) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Referencias externas ubican máximas de treinta y cinco (35) a (36) °C Agua Prieta : mínima de diez (10) °C, humedad de cincuenta (50) %, máxima de treinta (30) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de cuarenta (40) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Guías externas señalan máximas cercanas a veintinueve (29) °C

: mínima de diez (10) °C, humedad de cincuenta (50) %, máxima de treinta (30) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de (40) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia. Guías externas señalan máximas cercanas a (29) °C Guaymas: mínima de veintiuno (21) °C, humedad de cincuenta y cinco (55) %, máxima de treinta y tres (33) °C; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de cuarenta (40) km/h; despejado y cero (0) % de lluvia

El avance de sistemas frontales en la segunda mitad de octubre suele introducir los primeros episodios de frío en la sierra y rachas relevantes en costa central y noroeste de Sonora.

Aunque el frente frío número once favorecerá mañanas frías en la región montañosa, el sur y centro del estado —incluido Hermosillo— mantienen máximas elevadas para la fecha, con cielo despejado y baja humedad diurna. Este reporte no sustituye los avisos oficiales en caso de emitirse alertas por viento o polvo en tramos carreteros.

Datos útiles

Emergencias: 9-1-1.

Protección Civil Sonora: mantenerse atento a avisos y comunicados del estado y municipios.

Recomendaciones por viento: asegurar láminas, lonas y anuncios; evitar fogatas en zonas serranas; moderar velocidad en carretera ante polvo.





