La Coordinación Estatal de Protección Civil reporta para este viernes 24 de octubre de 2025 la interacción de la vaguada y el chorro subtropical con el frente frío 10, lo que dejará lluvias ligeras (0.5–10 mm) en el oriente y sierra sur, amaneceres fríos a frescos

El estado de Sonora permanecerá hoy bajo la influencia combinada de una vaguada en niveles medios y altos y la corriente en chorro subtropical, en interacción con el frente frío número 10.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, este patrón dejará lluvias ligeras —de 0.5 a 10 mm— en el oriente y la zona serrana sur, además de amaneceres fríos a frescos de cinco (5) a catorce (14) grados en regiones de montaña.

En valles y costa predominarán tardes cálidas a calurosas, con máximas de 36 a 38 °C, mientras que en el noreste se anticipan rachas de viento superiores a 65 km/h.

La dependencia estatal agregó que el martes 28 de octubre se aproxima otro frente frío, el cual reforzará el descenso térmico y generará rachas moderadas en el noroeste.

En tanto, el episodio de hoy combina cielos despejados a parcialmente nublados, baja probabilidad de lluvia en valles del centro y costa, y viento que puede levantar polvaredas en tramos carreteros del norte.



