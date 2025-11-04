Protección Civil prevé cielo mayormente despejado, mañana fresca en sierra y rachas de viento moderadas; un frente frío ingresará entre el 07 y 08 de noviembre.

Con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de EU, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó hoy cielo mayormente despejado, sin lluvia, amaneceres de frío a fresco en zona serrana (entre cuatro (4) °C y quince (15) °C) y temperaturas vespertinas de 30–38 °C en valles y costa.

Hermosillo : mínima de 19 °C (humedad 50%); máxima de 38 °C . Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Cielos mayormente despejados; 0% precipitación

: (humedad 50%); . Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Cielos mayormente despejados; 0% precipitación Ciudad Obregón: mínima de 19 °C (humedad 65%); máxima de 37 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Mayormente despejado; 0% precipitación

(humedad 65%); máxima de 37 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Mayormente despejado; 0% precipitación Nogales: mínima de nueve (9) °C (humedad 50%); máxima de 28 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h . Despejado; 0% precipitación

. Despejado; 0% precipitación San Luis Río Colorado : mínima de 16 °C (humedad 60%); máxima de 34 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h . Mayormente despejado; 0% precipitación

: (humedad 60%); máxima de 34 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, . Mayormente despejado; 0% precipitación Navojoa: mínima de 19 °C (humedad 65%); máxima de 38 °C . Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Despejado; 0% precipitación

(humedad 65%); . Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 30 km/h. Despejado; 0% precipitación Agua Prieta: mínima de ocho (8) °C (humedad 60%); máxima de 30 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h . Despejado; 0% precipitación

. Despejado; 0% precipitación Guaymas: mínima de 21 °C (humedad 60%); máxima de 33 °C. Viento promedio de diez (10) km/h, rachas de 40 km/h. Mayormente despejado; 0% precipitación

Según Protección Civil estatal, se mantiene vigilancia por el frente frío que se aproximará al noroeste del país entre el 07 y 08 de noviembre, con posible descenso de temperatura y rachas moderadas. Recomendaciones del día:

Evitar exposición solar prolongada en horas de máxima radiación.

Precaución a conductores por rachas de 30–40 km/h en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

Abrigo matutino en municipios serranos (mínimas entre cuatro (4) °C y quince (15) °C).

El escenario estable responde a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que inhibe nubosidad y precipitación. En noviembre, Sonora transita entre bloques cálidos en planicies y el ingreso periódico de frentes fríos, lo que acentúa los contrastes térmicos entre costa, centro y frontera.