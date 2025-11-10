Será un lunes caluroso en Hermosillo
Protección Civil estatal reporta condiciones estables este lunes 10 de noviembre: sin lluvias y con calor vespertino en costa y sur; frío nocturno en la sierra.
La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé para hoy cielo mayormente despejado, 0% de lluvia y ambiente cálido a caluroso por la tarde, con frío de madrugada y noche en la región montañosa. Se mantiene vigilancia de dos sistemas invernales con posible ingreso el sábado 15 y el miércoles 19 de noviembre.
El posible arribo de los sistemas invernales podría generar rachas de viento moderadas, un descenso marcado de temperatura y algunas precipitaciones entre el 15 y el 19. Para hoy, se esperan vientos promedio de diez (10) km/h con rachas de 30–40 km/h según municipio.
Protección Civil recomienda:
- Hidratarse y evitar exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación
- Abrigarse por la noche en zonas serranas y resguardar a población vulnerable
- Asegurar objetos sueltos ante rachas de viento y atender avisos oficiales por el cambio de condiciones hacia el fin de semana
Detalle por municipio (hoy)
Hermosillo: mínima 18 °C; máxima 37 °C; humedad 30%; viento diez (10) km/h, rachas 30 km/h; despejado, 0% lluvia.
Ciudad Obregón: mínima 18 °C; máxima 36 °C; humedad 60%; viento diez (10) km/h, rachas 30 km/h; despejado.
Nogales: mínima siete (7) °C; máxima 26 °C; humedad 45%; viento diez (10) km/h, rachas 40 km/h; despejado.
San Luis Río Colorado: mínima 14 °C; máxima 34 °C; humedad 35%; viento diez (10) km/h, rachas 40 km/h; despejado.
Navojoa: mínima 17 °C; máxima 38 °C; humedad 50%; viento diez (10) km/h, rachas 40 km/h; despejado.
Agua Prieta: mínima cinco (5) °C; máxima 25 °C; humedad 40%; viento diez (10) km/h, rachas 40 km/h; despejado.
Guaymas: mínima 19 °C; máxima 32 °C; humedad 55%; viento diez (10) km/h, rachas 40 km/h; despejado.
El patrón seco domina hoy en todo el estado. El cambio previsto a partir del sábado 15 respondería al paso de sistemas de invierno que suelen reforzar el gradiente térmico y las rachas, con mayor impacto en sierra y norte. La autoridad estatal sugiere seguir actualizaciones para ventana 15–19 de noviembre.