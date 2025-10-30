Protección Civil estatal prevé ambiente estable sin lluvias en todo Sonora y amaneceres fríos en la sierra (3–14 °C). Habrá vientos moderados con posibles tolvaneras al noreste.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la masa de aire polar asociada al frente, en interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá vientos moderados con posibles tolvaneras en el noreste de Sonora.

En paralelo, una circulación anticiclónica sostendrá cielo mayormente despejado y 0 % de probabilidad de lluvia en todo el estado, con temperaturas máximas de 35 a 39 °C en valles. En la región montañosa persistirán amaneceres fríos a frescos de 3 a 14 °C durante los próximos tres días.

En Hermosillo se reportó mínima de 19 °C y humedad de 60 %; la máxima esperada es de 37 °C, con viento promedio de 10 km/h y rachas de 40 km/h, cielo despejado y 0 % de lluvia.

Ciudad Obregón: mínima de 19 °C, humedad 80 %, máxima de 37 °C, rachas de 30 km/h y cielo despejado. Nogales: mínima de 11 °C, máxima de 29 °C, rachas de 50 km/h y cielo despejado.

San Luis Río Colorado: mínima de 17 °C, máxima de 35 °C, rachas de 40 km/h y cielo despejado.

Navojoa: mínima de 20 °C, humedad 85 %, máxima de 36 °C, rachas de 30 km/h y cielo despejado. Agua Prieta: mínima de 10 °C, máxima de 29 °C, rachas de 50 km/h y cielo despejado.

Guaymas: mínima de 21 °C, humedad 80 %, máxima de 32 °C, rachas de 40 km/h y cielo despejado.

El gradiente de presión impulsado por aire polar puede levantar polvo en corredores del desierto y del noreste, reduciendo visibilidad en tramos carreteros. Bajo condiciones anticiclónicas, la subsidencia limita nubosidad y precipitación, pero no elimina el riesgo por rachas.