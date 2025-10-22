Una vaguada y la corriente en chorro subtropical dejarán lluvias ligeras en el norte y noreste de Sonora, con amaneceres fríos en sierra y máximas de 36–38 °C en gran parte del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en análisis propios, el Servicio Meteorológico Nacional (smn) y fuentes oficiales de EU, pronosticó para hoy lluvias ligeras (0.5–5 mm) en el norte y noreste de Sonora por el paso de una vaguada en niveles medios-altos y el arrastre de la corriente en chorro subtropical.

El organismo anticipó amaneceres fríos a frescos —de siete (7) a catorce (14) °C— en zona serrana, mientras que en valles y costa dominará un ambiente cálido a caluroso con máximas de 36–38 °C.

El aviso incluye un llamado a la población por viento con rachas moderadas en municipios del noroeste y norte, junto con cielo de parcial a mayormente nublado en región fronteriza.

En contraste, el centro y sur de la entidad mantendrán cielos despejados a parcialmente nublados y baja (o nula) probabilidad de precipitación.

Además, Protección Civil estatal adelantó la aproximación de dos frentes fríos: el primero el jueves 24 de octubre y el segundo el martes 28 de octubre.

Ambos sistemas podrían reforzar el descenso de temperatura —sobre todo en amaneceres serranos— y generar rachas de viento en el noroeste, sin descartarse bancos de nubes bajas y lloviznas dispersas en pasos frontales. La magnitud exacta del cambio térmico se confirmará con los avisos diarios.

Pronóstico del clima hoy



Hermosillo: mínima 21 °C (humedad 50%); máxima estimada 38 °C ; viento promedio de diez (10) km/h con rachas de treinta (30) km/h; cielo parcialmente nublado ; 0% de precipitación

Octubre es un mes de transición en Sonora: los primeros pulsos frontales contrastan con remanentes de calor en centro y sur.