Protección Civil estatal prevé cielo mayormente despejado, sin lluvia, mañanas de frío a fresco en sierra y rachas de 40–60 km/h en la franja costera del sur; un frente frío ingresará entre el 07 y 08 de noviembre.

Con base en el Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de EU, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó hoy cielo mayormente despejado, sin lluvia, ambiente frío a fresco al amanecer en la sierra (cero (0)–nueve (9) °C) y tardes cálidas a calurosas con 35–40 °C. En la costa del sur se esperan rachas de 40–60 km/h.

Hermosillo: mínima diecinueve (19) °C (humedad 35%); máxima 38 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 40 km/h. Despejado; 0% precipitación

Ciudad Obregón: mínima diecinueve (19) °C (humedad 60%); máxima 39 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 50 km/h. Despejado; 0% precipitación

Nogales: mínima ocho (8) °C (humedad 50%); máxima 29 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 40 km/h. Despejado; 0% precipitación

San Luis Río Colorado: mínima dieciséis (16) °C (humedad 80%); máxima 32 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 45 km/h. Mayormente despejado; 0% precipitación

Navojoa: mínima dieciocho (18) °C (humedad 65%); máxima 39 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 40 km/h. Despejado; 0% precipitación

Agua Prieta: mínima ocho (8) °C (humedad 50%); máxima 29 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 40 km/h. Despejado; 0% precipitación

Guaymas: mínima veinte (20) °C (humedad 50%); máxima 35 °C. Viento promedio diez (10) km/h; rachas 60 km/h. Despejado; 0% precipitación

Medidas y respuesta oficial

Según Protección Civil, continúa la vigilancia por el frente frío que se aproximará al noroeste entre el 07–08 de noviembre, con descenso moderado de temperatura y rachas adicionales. Recomendaciones:

— Evitar quemas a la intemperie ante vientos en costa sur.

— Asegurar anuncios, toldos y objetos sueltos; precaución a conductores por polvaredas y cruces de viento.

— Abrigo matutino en municipios serranos (cero (0)–nueve (9) °C).

El patrón estable obedece a condiciones anticiclónicas que inhiben nubosidad. Noviembre transita entre bloques cálidos en planicies y el arribo de frentes fríos que moderan las máximas sin generar lluvias cuando son secos.