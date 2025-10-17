Este viernes 17 de octubre de 2025, la masa de aire frío del frente No. 7 mantiene amaneceres por debajo de 10 °C en la zona montañosa y entre 14–19 °C en el resto del estado durante los próximos tres días.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que la masa de aire frío del frente No. 7 mantendrá temperaturas de frías a frescas en Sonora: <10 °C en sierras y 14–19 °C en el resto del estado durante los próximos tres días.

El organismo, con base en el SMN y fuentes oficiales de EU, agregó que se vigila una zona de posible desarrollo ciclónico en el Pacífico con 60% de probabilidad a 7 días.

Panorama por ciudades

Hermosillo: mínima 18 °C, máxima 32 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; cielo despejado; 0% de precipitación.

Ciudad Obregón : mínima 20 °C, máxima 33 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; mayormente despejado; 0% de precipitación

: mínima 20 °C, máxima 33 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; mayormente despejado; 0% de precipitación Nogales: mínima 9 °C, máxima 23 °C; viento 10 km/h con rachas de 60 km/h; despejado; 0% de precipitación

San Luis Río Colorado: mínima 15 °C, máxima 31 °C; viento 15 km/h con rachas de 60 km/h; despejado; 0% de precipitación

Navojoa: mínima 21 °C, máxima 34 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; mayormente despejado; 0% de precipitación

Agua Prieta: mínima 10 °C, máxima 25 °C; viento 10 km/h con rachas de 50 km/h; despejado; 0% de precipitación

Guaymas: mínima 22 °C, máxima 31 °C; viento 15 km/h con rachas de 50 km/h; despejado; 0% de precipitación

Según Protección Civil, el gradiente de viento continuará hoy con rachas de 40–60 km/h, especialmente en zonas del noroeste y la frontera norte; en áreas serranas persistirá el ambiente frío al amanecer. Sobre el sistema en el Pacífico, la dependencia mantiene vigilancia y actualizará su trayectoria y posibles efectos si se confirma su desarrollo; por ahora no hay aviso de impacto directo en Sonora.

La autoridad sugiere abrigarse al amanecer en zonas altas, asegurar objetos en patios y azoteas por las ráfagas y evitar quemas a cielo abierto. En carretera, se pide precaución a vehículos de alto perfil por rachas laterales.

No se prevén lluvias para las principales ciudades del estado y el ambiente fresco a frío continuará al menos hasta el domingo.