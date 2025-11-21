El nuevo frente frío 16, asociado a la primera tormenta invernal de la temporada, dejará lluvias, vientos fuertes y ambiente gélido en el noroeste del país, con pronóstico de nevadas y aguanieve en zonas serranas del norte de Sonora.

El nuevo frente frío número 16 marcará el inicio de la primera tormenta invernal de la temporada en México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua.

Su aproximación al noroeste del país, en combinación con una circulación ciclónica en altura, una vaguada polar y la interacción de las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciará lluvias intensas, descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y posible caída de nieve y aguanieve en zonas serranas del norte.

Las condiciones más severas se esperan en Baja California, donde se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en las regiones norte y centro. Para el noroeste de Sonora, el pronóstico incluye precipitaciones fuertes, nevadas o aguanieve en zonas montañosas y un ambiente gélido, especialmente durante la madrugada y mañana.

Autoridades llaman a extremar precauciones por carreteras resbalosas, bancos de niebla y la presencia de hielo en tramos serranos, así como por la posible reducción de visibilidad en caminos rurales.

Vientos fuertes e inestabilidad en el Pacífico norte

En Baja California Sur se esperan intervalos de chubascos y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras y generar oleaje elevado en litorales, principalmente en la costa del Pacífico.

Estos efectos se suman al ambiente frío que ya se ha venido registrando en días recientes en buena parte del norte del país, con valores mínimos cercanos a los cero grados en zonas serranas y heladas matutinas.

Frente frío 15 seguirá dejando chubascos en el noreste

De forma simultánea, el frente frío número 15, aún presente sobre el noreste de México, permanecerá asociado a la corriente en chorro subtropical, lo que provocará lluvias con intervalos de chubascos y vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de un ligero descenso de temperatura durante las próximas horas.

Se prevén rachas de viento que podrían complicar la circulación en tramos carreteros abiertos, sobre todo en zonas de llanura y meseta, por lo que se recomienda reducir la velocidad y atender indicaciones de Protección Civil.

Lluvias dispersas en el sur y sureste del país

Canales de baja presión en el interior del territorio nacional, el sureste y la Península de Yucatán, combinados con humedad proveniente del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, favorecerán precipitaciones dispersas en estados del sur y centro.

Entre las entidades con probabilidad de chubascos se encuentran Quintana Roo, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En tanto, lluvias aisladas podrían presentarse en Yucatán, Campeche, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

Aunque se trata de lluvias de baja a moderada intensidad, podrían acompañarse de actividad eléctrica aislada y encharcamientos en zonas urbanas con drenaje deficiente.

Condiciones en el Valle de México

Para el Valle de México, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado por la mañana, ambiente frío a fresco y heladas en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde se prevé cielo medio nublado, con lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se anticipan precipitaciones significativas.

Ciudad de México: temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 25 a 27 °C, con ambiente templado por la tarde.

Toluca, Estado de México: mínima de 6 a 8 °C y máxima de 22 a 24 °C, con vientos del norte y noreste de 15 a 25 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas altas.

Llamado a la población: abrigarse y atender avisos oficiales

Las autoridades meteorológicas y de Protección Civil recomendaron a la población:

Abrigarse adecuadamente, especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evitar cambios bruscos de temperatura para reducir riesgos de enfermedades respiratorias.

Manejar con precaución en carreteras del noroeste y norte del país, ante posible presencia de hielo, lluvia, niebla y vientos fuertes.

Atender los avisos oficiales de Conagua, SMN y unidades estatales de Protección Civil, así como evitar la difusión de rumores sobre cierres de carreteras o supuestos eventos extremos no confirmados.

La primera tormenta invernal de la temporada marcará un cambio importante en las condiciones del noroeste de México, por lo que se espera que en las próximas horas se actualicen los reportes con mayor detalle sobre zonas con posible caída de nieve y aguanieve en Sonora y estados vecinos.