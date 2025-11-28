Gilberto Lagarda destaca temperaturas máximas cercanas a 30°C y mínimas entre 0°C y 5°C en zonas frías del estado.

Las condiciones meteorológicas en Sonora se presentan estables para el final de esta semana. Gilberto Lagarda, jefe de Meteorología a nivel regional de la Conagua, informó que solo la presencia de la corriente en chorro polar y la subtropical sobre el estado generará nublados intermitentes en el cielo.

Estos nublados se mantendrán a lo largo del fin de semana, con la posibilidad de una ligera intensificación entre el sábado y el domingo. No obstante, se trata de nubes altas y débiles que no presentan potencial significativo para producir lluvias.

Lagarda indicó que la mayor parte del estado solo observará la nubosidad. El potencial de precipitación se estima en menos del 10%. Estas condiciones se proyectan hasta el arranque de la próxima semana.

Las temperaturas se mantendrán agradables. Las máximas rondarán los 30°C en las zonas más cálidas del estado, como el centro, sur y noroeste. Las temperaturas mínimas, por su parte, se mantendrán bajas, registrando valores cercanos a los 0°C a 5°C en las áreas más frías, siguiendo la tendencia de esta semana.

El pronóstico señala que no se esperan lluvias durante el fin de semana. Los vientos se mantendrán ligeros, con posibles rachas moderadas que no excederán los 35 a 40 km/h.

¿Qué alertas emitió Conagua para la próxima semana?

La Conagua emite un pronóstico que requiere cautela respecto a la próxima semana. Existe la posibilidad de que se presenten lluvias a partir del miércoles o jueves por efectos de la corriente en chorro, un río atmosférico y la inactividad de un frente frío.

Aunque algunos modelos sugieren precipitaciones fuertes, la probabilidad actual indica que, de materializarse, las lluvias serían principalmente de ligeras a moderadas, sin eventos extraordinarios.

El experto anticipa que la lluvia no se concentraría en uno o dos días, sino que podría prolongarse de forma intermitente por tres o cuatro días, con periodos de descanso entre ellos. El pronóstico aún no está completamente definido, pero se espera una mayor claridad para el inicio de la próxima semana. Toda precipitación se considera benéfica para el estado.