Protección Civil de Sonora reportó que este martes persistirá el calor extremo con máximas de 40 a 45 °C en gran parte del estado, acompañado de lluvias moderadas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 23 de septiembre continuará el ambiente muy caluroso en Sonora debido al posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 40 y 45 °C en el noroeste, centro y sur de la entidad.

Además, el monzón mexicano, en combinación con divergencia atmosférica, provocará tormentas eléctricas con lluvias de 25 a 50 milímetros y rachas de viento superiores a 60 km/h en el norte, noreste, este y sur del estado, principalmente durante la tarde.

El organismo estatal advirtió que entre el 25 y 26 de septiembre un nuevo frente frío ingresará por la frontera noroeste del país, ocasionando un descenso ligero de temperaturas y vientos fuertes en la región.

También se mantiene bajo vigilancia la tormenta tropical Narda, que avanza sobre el Océano Pacífico hacia el oeste-noroeste. Hasta el momento no representa efectos directos para territorio nacional.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo : mínima 29 °C, máxima 43 °C, cielos despejados , vientos de hasta 40 km/h y 10% de probabilidad de lluvia

: mínima 29 °C, máxima 43 °C, , vientos de hasta 40 km/h y Ciudad Obregón : mínima 28 °C, máxima 42 °C, despejado , vientos de hasta 40 km/h y 10% de probabilidad de lluvia

: mínima 28 °C, máxima 42 °C, , vientos de hasta 40 km/h y Nogales : mínima 18 °C, máxima 33 °C, mayormente despejado , vientos de 40 km/h y 30% de probabilidad de lluvia

: mínima 18 °C, máxima 33 °C, mayormente , y San Luis Río Colorado : mínima 26 °C, máxima 40 °C, despejado , vientos de 40 km/h , sin probabilidad de lluvia

: mínima 26 °C, máxima 40 °C, , , Navojoa : mínima 27 °C, máxima 41 °C, despejado , vientos de 40 km/h y 30% de probabilidad de lluvia

: mínima 27 °C, máxima 41 °C, , y Agua Prieta : mínima 20 °C, máxima 34 °C, mayormente despejado , vientos de 40 km/h y 20% de probabilidad de lluvia

: mínima 20 °C, máxima 34 °C, mayormente , y Guaymas: mínima 29 °C, máxima 37 °C, despejado, vientos de hasta 50 km/h, sin probabilidad de lluvia

Protección Civil pidió a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, no cruzar arroyos en crecida y atender los avisos oficiales ante la probabilidad de tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento.