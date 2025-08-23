La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 60 km/h y temperaturas de 40 a 45°C en varias regiones de Sonora este viernes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió este sábado un pronóstico que advierte condiciones extremas en el estado, con tormentas eléctricas, lluvias de fuertes a muy fuertes y temperaturas de hasta 45°C, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias de Estados Unidos.

Los efectos del monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias intensas en el sur, centro y noroeste de Sonora durante la tarde, acompañadas de vientos con rachas que podrían superar los 60 km/h.

Vigilan baja presión en el Pacífico

La dependencia informó que se mantiene en vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico, con una probabilidad del 40% de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

Pronóstico por municipios de Sonora

Hermosillo: mínima de 29°C y máxima de 41°C, humedad de 80%, cielos despejados y 40% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: mínima de 27°C y máxima de 40°C, humedad de 90%, cielos despejados y 20% de probabilidad de lluvia.

Nogales: mínima de 19°C y máxima de 37°C, humedad de 75%, cielos despejados y 30% de probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado: mínima de 29°C y máxima de 43°C, humedad de 60%, cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

Navojoa: mínima de 27°C y máxima de 39°C, humedad de 90%, cielos despejados y 40% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta: mínima de 19°C y máxima de 37°C, humedad de 80%, cielos despejados y 15% de probabilidad de lluvia.

Guaymas: mínima de 28°C y máxima de 36°C, humedad de 90%, cielos despejados y 20% de probabilidad de lluvia, con rachas de viento de hasta 50 km/h.