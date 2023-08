Claudia Sheinbaum garantiza continuidad del Plan Sonora

Asegura sentirse fortalecida y apoyada por el pueblo mexicano, sobre todo en su reciente visita al estado.

A tres semanas de que se realicen las encuestas para elegir al coordinador o coordinadora de los comités de la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum Pardo asegura sentirse fortalecida y apoyada por el pueblo mexicano.

En entrevista exclusiva para EXPRESO con Sofía Calvillo, la aspirante a la coordinación reiteró la importancia de que continúen los proyectos que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la segunda gira que realizó por Sonora participando en el proceso interno de Morena, Sheinbaum Pardo reconoció los avances que se han tenido por los proyectos que han impulsado de manera conjunta los Gobiernos Estatal y Federal.

PREGUNTA: Doctora, en esta ocasión visita el sur del estado. ¿Qué impresiones se lleva?

RESPUESTA: Pues muy contenta, la verdad, muy bien recibida. Sonora está cambiando mucho realmente para bien. Con el gobernador Alfonso Durazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos da gusto ver todo lo que está ocurriendo y todo lo que viene también.

PREGUNTA: ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad que usted ha visto en Sonora?

RESPUESTA: Por supuesto continuar con lo que es el Plan Sonora. Todo lo que significa en términos de la explotación de litio para México. Pero además generar la cadena productiva, no solamente la propia explotación de litio hasta llegar al vehículo eléctrico. A mí me gusta mucho que esté involucrado, claro, por mi origen de académica, que se involucre a las universidades y a las instituciones de educación superior en la investigación de semiconductores, de vehículos eléctricos, de baterías, de explotación de litio. Al mismo tiempo de fuentes renovables de energía con la planta solar de Puerto Peñasco. También en su momento platiqué con el gobernador ideas que él tiene para que el sur de Sonora también tenga mayor desarrollo industrial, que ya lo tiene, pero que hay que potenciarlo generando empleos, pero no solo eso, sino generando bienestar.

PREGUNTA: ¿Qué se tendría que hacer para que todos esos proyectos puedan tener continuidad?

RESPUESTA: Seguir potenciándolo, tanto lo que significa la propia explotación de litio, particularmente con arcillas, que es la característica que tiene aquí en Sonora, generar las inversiones y el desarrollo nacional para poder potenciar el plan. También lo que significa todo el sector agroindustrial que hay en toda esa zona de manera importante, particularmente en el sur.

PREGUNTA: Sonora es uno de los estados con más potencial en el tema de Nearshoring, ¿cómo se podría fortalecer a la entidad?

RESPUESTA: Sí, yo he hablado de que ahora anunciaron una inversión muy importante, cerca de 13 mil millones de dólares para gas natural. Hay muchas inversiones que están llegando a todo el país y también a Sonora. Lo importante que yo siempre he dicho es que estas inversiones no estén sustentadas en mano de obra barata, como fue el primer tratado de libre comercio, sino realmente en bienestar para la población, que siga aumentando el salario y que haya condiciones de bienestar, es decir, que haya educación, que haya salud, que haya condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con los planes de justicia para los yaquis, los mayos y los pueblos originarios en Sonora y en todo el país.

PREGUNTA: ¿Ha visto áreas de oportunidad en otros municipios de Sonora o proyectos que se podrían impulsar?

RESPUESTA: Yo creo que, por ejemplo, la planta solar, puede multiplicarse por tres. Sonora tiene las condiciones para poderlo hacer y sería pues importantísimo para el desarrollo de Sonora, para el empleo, pero también para la transición energética de nuestro país.

PREGUNTA: ¿Cómo ha visto la militancia de Morena aquí en Sonora?

RESPUESTA: Muy bien, la verdad es que hay una gran mayoría de Morena aquí en Sonora, en nuestro país también. Yo pienso que la gente está contenta con lo que está ocurriendo, con el cambio, no solo en Sonora, sino en todo el país. Ese ha sido el recorrido que he visto. Por supuesto darle continuidad a eso y, evidentemente, pues potenciar el desarrollo nacional en este momento.

PREGUNTA: ¿Qué mensaje le deja a la población que no pudo tener un acercamiento con usted?

RESPUESTA: Pues que nos miren en las redes sociales, ya está por venir la encuesta de Morena, del Partido Verde, Partido del Trabajo, porque estamos juntos en este proceso. Trabajar por la unidad en nuestro movimiento y seguir adelante. Que nos conozcan y tenemos la capacidad, la fortaleza y, sobre todo, el proyecto.

La aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación estuvo el pasado fin de semana en los municipios de Cajeme y Navojoa, donde fue recibida por miles de personas que reiteraron su apoyo en la encuesta que se llevará a cabo en las próximas semanas.