La mañana del 21 de octubre de 2025 fue localizado un artefacto explosivo en una vivienda de la colonia 410, en las calles Mérida y Toluca, en Ciudad Obregón.

Vecinos reportaron que durante la madrugada se habría detectado un dron con un objeto adherido; sin embargo, fue hasta primeras horas del día cuando se ubicó el dispositivo dentro del perímetro del domicilio referido.

La zona permanece asegurada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, mientras se aguarda el arribo de personal especializado para el levantamiento y resguardo del material.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el objeto presenta forma cilíndrica y fue apreciado al interior del predio. No hay, hasta el momento, un peritaje oficial que precise el tipo de artefacto, su composición o su capacidad destructiva.

Tampoco se ha confirmado si el presunto dron que habría sobrevolado la zona durante la madrugada dejó el cilindro directamente en el inmueble o en su entorno inmediato. Aunque la versión vecinal refiere el uso de un sistema aéreo no tripulado, las autoridades no han difundido un posicionamiento público que valide esa mecánica de colocación.

Personal de seguridad mantiene un cerco para impedir el acceso peatonal y vehicular en las cuadras aledañas, con el objetivo de reducir riesgos mientras arriban especialistas en manejo de artefactos explosivos.



