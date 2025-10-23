Disminuye la percepción de inseguridad en Hermosillo, Nogales y Cajeme durante el tercer trimestre de 2025

Ciudad Obregón dejó de estar entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Menor percepción de inseguridad en Sonora

De acuerdo con el reporte, Cajeme registró una disminución de más de cuatro puntos porcentuales en la

En Hermosillo, la percepción ciudadana bajó de 50.3% a 47.5%, mientras que en Nogales descendió de 45.2% a 42.7%. Los municipios de Sonora considerados en la ENSU registraron una reducción en la percepción de inseguridad durante los meses de julio, agosto y septiembre, indicó el Inegi en su informe difundido el 23 de octubre. ¿Dónde se sienten más inseguros los mexicanos? A nivel nacional, el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Las urbes con mayor percepción de inseguridad fueron: Culiacán, Sinaloa: 88.3% Irapuato, Guanajuato: 88.2% Chilpancingo, Guerrero: 86.3% Ecatepec, Estado de México: 84.4% Cuernavaca, Morelos: 84.2% En contraste, las ciudades con menor percepción fueron San Pedro Garza García, Nuevo León (8.9%), Piedras Negras, Coahuila (15%), y la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (15.6%). Espacios que generan más temor El estudio revela que los lugares donde los ciudadanos se sienten más vulnerables son: Cajeros automáticos en vía pública: 71.7% Transporte público: 64.9% Calles o avenidas: 64.4% Carreteras: 57.1%

en vía pública: 71.7% Transporte público : 64.9%

: 64.9% Calles o avenidas: 64.4%

o avenidas: 64.4% Carreteras: 57.1% Además, 40.6% de la población reconoció haber cambiado sus hábitos para evitar riesgos, como dejar de portar joyas, dinero o tarjetas de crédito. El estudio muestra que 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres se sienten inseguros en su ciudad. Aunque ambos grupos reportaron leves descensos frente al trimestre anterior, los niveles de percepción siguen siendo más altos que los de hace un año.

