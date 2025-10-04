Scarlett: Una pequeña valiente con una gran sonrisa por delante

Jesús Ballesteros

sábado 04 oct. 2025 - 02:21 p. m.

Alondra García viajó desde Ciudad Obregón con su hija Scarlett, de un año siete meses, para su primera cirugía de paladar hendido dentro del programa Rostros Felices.


TAGS:
Jesús Ballesteros

Jesús Ballesteros