El Departamento de Bomberos de El Paso rescató a cinco personas atrapadas en un desagüe pluvial al este del Puente de las Américas.

El Departamento de Bomberos de El Paso, Texas, informó que el pasado 15 de agosto logró rescatar a cinco personas atrapadas en un desagüe pluvial en la cuadra 3600 de East Paisano Drive, justo al este del Puente de las Américas.

De acuerdo con un vocero de la corporación, la emergencia fue atendida con la participación de ambulancias, camiones de bomberos y elementos de la Patrulla Fronteriza, quienes trabajaron coordinadamente durante más de 45 minutos para liberar a los afectados.

El equipo especializado El Paso Fire Rescue también intervino en la localización de las personas atrapadas en la alcantarilla cercana al muro fronterizo. Aunque fueron rescatados con éxito, las autoridades indicaron que aún se recaban detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente.

El portavoz destacó que este tipo de acciones son vitales para salvaguardar vidas y garantizar la seguridad pública en situaciones de emergencia que involucran riesgos altos, como inundaciones, corrientes de agua o espacios confinados.



